Участница группы Spice Girls ослепла на оба глаза

Солистка популярной группы Spice Girls Мелани Браун (Мел Би) «заимела» серьезные проблемы со здоровьем после проведенной операции. Как выяснили журналисты «Фразы», певица ослепла после лазерной «коррекции» зрения.

Как передает «5 канал», Мел Би была госпитализирована в Лондоне еще в пятницу, 17 мая. После операции на глазах солистка сообщила врачам, что не видит левым глазом, а через некоторое время заявила, что ослепла и на правый глаз.

Сообщается, что позднее зрение к аристке все-таки вернулось и ее перевели в офтальмологическое отделение другой клиники. В настоящее время она продолжает находится под наблюдением врачей.

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