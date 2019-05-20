В «ЛДНР» рассказали, чего ждут от Зеленского

В отдельных районах Луганской и Донецкой областей Украины отреагировали на заявление президента Владимира Зеленского о готовности к диалогу ради завершения войны и освобождения пленных. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщает российское издание «Коммерсант».

В частности, уполномоченная по правам человека «ДНР» Дарья Морозова заявила, что «республиканские» власти готовы к обмену пленными в формате «всех на всех».

«Однако для возобновления работы в этом направлении одних только публичных заявлений недостаточно. Мы ждем от представителей Киева конкретных предложений и полных списков», ‒ добавила она.

В свою очередь, «глава МИД» «ЛНР» Владислав Дейнего подчеркнул, что Луганск постоянно настаивает на проведении такого обмена, причем «никогда от этой позиции не отходил, настаивал и продолжает настаивать».

По его словам, тот факт, что новоизбранный президент Украины «начинает это понимать, наверное, это хорошая тенденция».

«В качестве промежуточного шага годится обмен «всех установленных на всех установленных», как способ приближения к идеалу «всех на всех», ‒ отметил Дейнего.

Как писала «Фраза», Зеленский стал президентом Украины и объявил о роспуске Верховной Рады.

Ранее стало известно, что на инаугурацию Зеленского пришли люди с перевернутыми флагами.