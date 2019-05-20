Досрочные выборы в Раду: озвучены сразу две даты

В парламентской фракции БПП озвучили две потенциальные даты проведения досрочных выборов в Верховную Раду Украины. Как выяснили журналисты «Фразы», конкретная дата будет определена в зависимости от дня публикации президентского указа.

Как передает «Страна», об этом рассказал народный избранник Александр Черненко. По его словам, если указ новоизбранного президента Владимира Зеленского о «разгоне» Рады будет опубликован до среды, 22 мая (включительно), то выборы в парламент пройдут 14 июля.

Если же указ «Зе» появится на страницах официальных изданий с 23 мая, то в этом случае выборы состоятся 21 июля.

Как известно, статья 90 Конституции Украины определяет, что решение о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины принимается президентом Украины после консультаций с председателем Верховной Рады Украины, его заместителями и председателями депутатских фракций в Верховной Раде Украины.

По информации издания, консультации «Зе» с парламентариями назначены на вторник, 21 мая.

Как писала «Фраза», Зеленский стал президентом Украины и объявил о роспуске Верховной Рады.

Ранее сообщалось, что перед инаугурацией Зеленский целовал людей и делал селфи.