Главные новости за 20 мая 2019 года

Зеленский стал президентом Украины и объявил о роспуске Верховной Рады. В понедельник, 20 мая, Владимир Зеленский официально стал президентом Украины. Он принял присягу на торжественном заседании Верховной Рады. Он сразу же заявил, что распускает Верховную Раду. Данное решение вызвало овации в зале парламента.

Гройсман заявил об отставке. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил о намерении подать в отставку после следующего заседания Кабинета министров, которое состоится в среду, 22 мая. Об этом он заявил в ходе брифинга в понедельник, 20 мая. «Сегодня президент Украины был приведен к присяге. Во время своей инаугурационной речи он сказал о том, что правительство должно сложить свои полномочия. Думаю, вы понимаете, что правительство слагает полномочия перед вновь избранной Верховной Радой, а не перед новоизбранным президентом, — сказал глава Кабинета Министров. — Но вместе с тем, я принял для себя решение подать в отставку сразу после проведения в среду очередного заседания правительства».

«Было весело»: во время инаугурации Зеленского не обошлось без досадных инцидентов. В процессе инаугурации Владимира Зеленского в Верховной Раде солдат почетного караула уронил удостоверение главы государства. Об этом свидетельствует соответствующее видео, опубликованное в Сети. В частности, на видео, опубликованном на канале Povesti в YouTube, можно видеть как Зеленский, получив удостоверение из рук председателя Центральной избирательной комиссии Татьяны Слипачук, положил его на подушку, которую держал солдат из почетного караула. Когда он отошел от трибуны, документ упал на пол. Впрочем, сразу после этого кто-то из народных депутатов поднял его и положил на место.

Перед инаугурацией Зеленский целовал людей и делал селфи. Владимир Зеленский принял присягу президента Украины. Это произошло на торжественной сессии Верховной Рады в понедельник, 20 мая. Перед тем, как зайти в здание парламента, Владимир Зеленский прошелся по дороге из Мариинского дворца среди своих фанатов. Некоторых, на радостях, он даже целовал.

Зеленский пришел на рабочее место пешком, порадовав по дороге полицейскую. Президент Украины Владимир Зеленский пришел в здание Администрации Президента на ул. Банковой в Киеве пешком. Он пришел из Верховной Рады, где вступил в должность главы государства. При этом он попросил журналистов называть его не по имени и отчеству, а просто Владимиром, а также подарил букет цветов женщине-полицейской, охранявшей порядок по маршруту его следования.

Ляшко устроил перепалку с Зеленским прямо во время инаугурации. Во время инаугурации президента Украины у Владимира Зеленского возник небольшой конфликт с лидером «Радикальной партии» Олегом Ляшко. Политики обменялись репликами. Приняв присягу и выступая в Верховной Раде, Владимир Зеленский заговорил о проблеме Крыма и Донбасса, при этом он перешел на русский язык.

На инаугурацию Зеленского пришли люди с перевернутыми флагами. В Киеве проходит инаугурация президента Украины Владимира Зеленского. Некоторые из людей, пришедших к парламенту держат перевернутые флаги. В частности, в ходе прямой трансляции с места событий можно было видеть людей, держащих в руках флаги Украины с перевернутыми цветами: желтый сверху, синий — снизу. При этом ограждение, за которым стоят эти люди, окрашено в правильные цвета.

Полторак рассказал, как опередил Зеленского. Министр обороны Украины Степан Полторак подал в отставку. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны. «Господин президент Украины — Верховный Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины, с уважением отношусь к вашему конституционному праву определиться с Министром обороны Украины и подать кандидатуру на утверждение в Верховную Раду Украины в соответствии с Законами Украины „О национальной безопасности Украины“, „О Кабинете Министров Украины“ прошу вас рассмотреть в установленном порядке вопрос об освобождении меня от должности Министра обороны Украины», — заявил Полторак. И добавил: «Честь имею».

Перед уходом с поста Порошенко уволил Турчинова. Руководство СБУ также подало в отставку. Президент Украины Петр Порошенко подписал заявление секретаря СНБО Александра Турчинова об отставке. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства. Заявление об отставке в связи с прекращением полномочий президента Порошенко Турчинов написал 17 мая. Между тем, как сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины, председатель СБУ Василий Грицак заявил, что 20 мая он, его заместители и члены команды представят на рассмотрение новому президенту Украины Владимиру Зеленскому рапорты о своем увольнении.

Синоптики прогнозируют еще одну грозовую неделю в Украине. На эту рабочую неделю, 20-24 мая, по Украине вновь пройдут дожди с грозами. Такой прогноз дали в Гидрометцентре. По данным синоптиков, осадки ожидаются по всей территории страны. Немного похолодает. Днем будет до 16-23 тепла, а ночью до плюс 10-14.

У Путина рассказали, когда он поздравит Зеленского. Президент Российской Федерации Владимир Путин отказался поздравлять Владимира Зеленского со вступлением в должность президента Украины. По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, Путин будет поздравлять президента Зеленского лишь с первыми успехами в урегулировании «конфликта» на Донбассе и нормализации отношений между Украиной и Россией. На вопрос, когда этого ждать, Песков ответил: «Первые успехи будут очевидны, если они будут, мы с вами их увидим невооруженным глазом».

Трамп передал письмо Зеленскому. Президент США Дональд Трамп передал письмо новоизбранному главе украинского государства Владимиру Зеленскому. Об этом стало известно после инаугурации. Сделал это прилетевший в Киев министр энергетики США Рик Перри.

Трамп пригрозил Ирану «официальным концом». Президент США Дональд Трамп выступил с угрозами в адрес Ирана. Американский лидер оставил такой пост: «Если Иран хочет воевать, это будет официальным концом Ирана. Никогда больше не угрожайте США». О каких именно угрозах Ирана идет речь, не уточняется.

В Африке продолжает свирепствовать лихорадка Эбола: сообщается о новых жертвах. В Демократической Республике Конго продолжает бушевать лихорадка Эбола. Стало известно о новых жертвах. Страшные цифры озвучили в Минздраве страны. Там сообщили, что на конец прошлой недели в стране зафиксировали 1816 случаев заражения лихорадкой Эбола, из которых 1728 уже подтверждены лабораторно.

Австралиец нашел гигантский кусок золота, гуляя возле озера. Житель штата Западная Австралия нашел гигантский кусок золота. Масса самородка составляет 1,4 килограмма, а сам он оценивается в сто тысяч долларов. Как пишут местные СМИ, золото нашел искатель-любитель. Для этого он использовал металлоискатель.

В последней серии «Игры престолов» нашли очередной странный ляп. В последней, шестой серии восьмого сезона популярного сериала «Игра престолов» телеканала HBO нашли очередной ляп. Фанаты саги уже делятся странным кадрами в сети. Так, на 46-й минуте серии, в сцене советов лорда Вестероса, были обнаружены две пластиковые бутылки с водой, стоящие в ногах киногероев.