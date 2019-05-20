Верующие УПЦ под стенами Черновицкой ОГА: Мы будем молиться здесь до тех пор, пока власти нас не услышат

Община захваченного храма Украинской Православной Церкви в селе Товтры на Буковине будет продолжать молитвенное стояние под стенами Черновицкой обладминистрации до тех пор, «пока власти их не услышат». Как сообщили журналистам «Фразы» в Центре информации УПЦ, об этом заявил настоятель захваченного храма в Товтрах протоиерей Иван Радул в понедельник, на третий день молитвенного стояния верующих у стен Черновицкой ОГА.

«Мы сегодня собрались на площади возле областной администрации для того, чтобы выразить протест власти, которая незаконно выдала нашим оппонентам документы, на основе которых захватывают церкви. Так как нас лишили места для молитвы в селе, в субботу прихожане пришли под стены областной администрации, и уже третий день мы молимся здесь», - сказал священник.

По словам настоятеля захваченного храма, именно на основе документов, выданных Черновицкой ОГА активисты ПЦУ совершали захват церкви УПЦ в Товтрах.

«В субботу к нам пришли (активисты ПЦУ - прим. Центр информации УПЦ) с этими документами и сказали: «Это не ваше место, а наше, потому что у нас есть документы из областной администрации». И в это же время начали срезать замки. Поменяли замки и сказали, что на основе этих документов мы не имеем больше права там находиться», - рассказал протоиерей Иван Радул.

Он также заявил, что община захваченного храма будет продолжать молитвенное стояние до тех пор, «пока власти их не услышат».

«У наших верующих огромная боль на душе, и мы хотим спросить, куда смотрят сегодня власти? Люди плачут и скорбят – столько лет они молились и сейчас из-за лжи властей не имеют места для молитвы. Поэтому мы собрались сегодня здесь и будем молиться до тех пор, пока власти нас не услышат», - отметил священник.

Как сообщалось, в субботу, 18 мая, храм УПЦ в Тортрах был захвачен активистами ПЦУ при содействии представителей национальной полиции. В этот же день община захваченного храма приехала под стены Черновицкой ОГА, где третьи сутки проводит непрерывное молитвенное стояние.

Сегодня после встречи секретаря Черновицко-Буковинской епархии УПЦ архимандрита Никиты (Сторожука) и юристов с и.о. главы Черновицкой ОГА, на 23 мая объявлено общеепархиальное молитвенное стояние. Чиновник обещал в этот день встретиться с иерархами Церкви. По данным, которыми располагает Центр информации УПЦ, община захваченного храма в Товтрах сегодня обратилась за помощью в суд.

Ранее «Фраза» сообщала, что возле Черновицкой ОГА третьи сутки продолжается молитвенное стояние общины захваченого храма УПЦ в Товтрах.