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Полторак рассказал, как опередил Зеленского

Полторак рассказал, как опередил Зеленского

Министр обороны Украины Степан Полторак подал в отставку. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в пресс-службе Минобороны.

«Господин президент Украины — Верховный Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины, с уважением отношусь к вашему конституционному праву определиться с Министром обороны Украины и подать кандидатуру на утверждение в Верховную Раду Украины в соответствии с Законами Украины „О национальной безопасности Украины“, „О Кабинете Министров Украины“ прошу вас рассмотреть в установленном порядке вопрос об освобождении меня от должности Министра обороны Украины», — заявил Полторак. И добавил: «Честь имею».

Это заявление появилось 20 мая вскоре после того, как Полторак отрапортовал на торжественной инаугурационной церемонии новому президенту Владимиру Зеленскому.

Между тем, как сообщает Голос.ua, в комментарии журналистам после инаугурации Полторак сообщил, что написал заявление еще утром и на вопрос, означает ли это, что он опередил призыв нового президента Украины, министр ответил: «Конечно».

Как сообщала «Фраза», ранее в отставку подали секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов и руководство Службы безопасности Украины.

Напомним, 20 мая 2019 года в Киеве состоялась инаугурация президента Владимира Зеленского. В своей первой речи в качестве главы государства он объявил о роспуске Верховной Рады и призвал министров подать в отставку.

Тэги: Министерство обороны Украины, политика, отставка, инаугурация, Степан Полторак, Владимир Зеленский, новости Украины

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