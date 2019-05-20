В Африке продолжает свирепствовать лихорадка Эбола: сообщается о новых жертвах

В Демократической Республике Конго продолжает бушевать лихорадка Эбола. Как выяснили журналисты «Фразы», стало известно о новых жертвах.
Страшные цифры озвучили в Минздраве страны.
Там сообщили, что на конец прошлой недели в стране зафиксировали 1816 случаев заражения лихорадкой Эбола, из которых 1728 уже подтверждены лабораторно.
Жертвами болезни с прошлого лета в этой африканской стране стали 1209 человек. Вылечить удалось лишь 482 людей.
Медики напомнили, что лихорадка может передаваться как людям, так и животным, что делает ее еще опаснее.