Перед уходом с поста Порошенко уволил Турчинова. Руководство СБУ также подало в отставку

Президент Украины Петр Порошенко подписал заявление секретаря СНБО Александра Турчинова об отставке. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в пресс-службе главы государства.

Заявление об отставке в связи с прекращением полномочий президента Порошенко Турчинов написал 17 мая.

Между тем, как сообщили журналистам «Фразы» в пресс-службе Службы безопасности Украины, председатель СБУ Василий Грицак заявил, что 20 мая он, его заместители и члены команды представят на рассмотрение новому президенту Украины Владимиру Зеленскому рапорты о своем увольнении.

По его словам, в установленном Военными уставами порядке соответствующие рапорты об увольнении с занимаемых должностей составлены всеми заместителями председателя СБУ и членами команды.

«Делаем это искренне, вполне осознавая право нового президента Украины инициировать кадровые изменения в руководстве Службы. Коллективу Службы безопасности Украины есть чем гордиться», — заявил Грицак, напомнив, что в противостоянии с врагом СБУ потеряла 27 сотрудников.

«В то же время, даже боль невосполнимых утрат делала нас сильнее. По уровню профессионализма Служба безопасности Украины уже соответствует лучшим спецслужбам мира, и коллектив Службы гордится такой высокой оценкой со стороны наших западных партнеров», — сказал глава СБУ.

При этом он признал, что были и ошибки. «Не все, что думалось, удалось. В силу разных причин, но точно не из-за недостатка свободы. Мы всегда учитывали критику в адрес Службы со стороны настоящих патриотов Украины. В то же время, защищали и будем защищать честь СБУ от гипертрофированных инсинуаций тех, кто пытается заработать на критике собственные политические дивиденды», — заявил Грицак, добавив, что действующий состав СБУ продолжит защищать безопасность государства и украинского народа, пока президент и Верховная Рада в определенном Конституцией Украины порядке не решит вопрос кто должен возглавлять СБУ.

Как сообщала «Фраза», сегодня, 20 мая, в Киеве проходит инаугурация президента Украины Владимира Зеленского.

Напомним, 30 апреля 2019 года в Киеве состоялось заседание Центральной избирательной комиссии, на котором были обнародованы официальные результаты второго тура президентских выборов. По результатам обработки 100% электронных протоколов, Владимир Зеленский с огромным отрывом обошел Петра Порошенко и набрал 73,22% (13 541 528 голосов).

16 мая Верховная Рада назначила дату и время инаугурации Владимира Зеленского на 10 часов утра 20 мая. При этом сам Зеленский настаивал на 19 мая.