Сербская Церковь заявила о непризнании «структуры во главе с гражданами Денисенко и Думенко»

Синод Сербской Православной Церкви (СПЦ) официально заявил о непризнании «структуры во главе с гражданами Денисенко и Думенко» и осудил действия Константинополя по единоличному вмешательству в церковные дела в Украине. Как сообщили журналистам «Фразы» в Центре информации УПЦ, заседания Священного Синода СПЦ проходило с 9 по 18 мая в монастыре Жича и городе Белград.

Как сообщает информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на spc.rs, 18 мая был опубликован пресс-релиз. Иерархи во главе с Предстоятелем Патриархом Сербским Иринеем, в частности, дали оценку украинскому церковному вопросу.

«Самая большая проблема Православной Церкви сегодня — это церковный раскол в Украине и неудачная попытка Константинопольского Патриархата решить проблему «на коленке», односторонне, без диалога с канонической Церковью в Украине и с Русской Православной Церковью, и в целом без общеправославных консультаций», — говорится в заявлении.

Члены Священного Синода в очередной раз подтвердили свою позицию: «наша Церковь не признает новосозданную структуру в Украине, во главе с гражданами Денисенко и Думенко».

Также иерархи подчеркнули, что поддерживают каноническую Украинскую Православную Церковь, во главе с Ее Предстоятелем Блаженнейшим Митрополитом Онуфрием.

Накануне состоялась встреча Предстоятеля Кипрской Православной Церкви Архиепископа Хризостома II с Предстоятелем и членами Синода Сербской Церкви. Предстоятель Кипрской Церкви, который ранее взял на себя роль посредника в решении «украинского вопроса», проводит встречи с представителями различных Поместных Церквей.

Ранее «Фраза» сообщала, что Сербская Православная Церковь хочет возобновить диалог с Македонской Церковью.