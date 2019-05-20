Евровидение-2019 без Украины: победили Нидерланды, вторая Италия, третья Россия

19 мая в Тель-Авиве (Израиль) завершился песенный конкурс Евровидение-2019. Как выяснили журналисты «Фразы», победителем конкурса стал представитель Нидерландов Дункан Лоуренс с песней Arcade.

Второе место досталось представителю Италии Махмуду с песней Soldi. Третье место досталось представителю России Сергею Лазареву с песней Scream.

Таким образом, Евровидение-2020 состоится в мае в Нидерландах, пишет НВ.

Напомним, Украина в конкурсе не участвовала. Однако, обладателя второго места в Евровидении-2007 «Верку Сердючку» организаторы конкурса все же пригласили принять участие в интервальном акте, выступлении, которое они назвали — Балаган.