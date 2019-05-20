Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

«Приватбанк» лег: пользователи не могут расплатиться карточками и совершать трансакции через Приват24

«Приватбанк» лег: пользователи не могут расплатиться карточками и совершать трансакции через Приват24

19 мая произошел сбой в работе «Приватбанка». Как выяснили журналисты «Фразы», многие пользователи не могут сегодня оплатить покупки в магазине через карточки.

Также, КП в Украине со ссылкой на «Страну» пишет, что по данным пользователей «Приват24», этот сервис не работает или дает сбой. Транзакции не проходят.

О проблемах в работе «Приватбанка» сообщили в Монобанке: «Вы можете столкнуться с трудностями при таких операциях: оплата картой в терминалах ПриватБанка, оплата через LiqPay, переводы с карт Приватбанка, переводы на карту Приватбанка, снятие денежных средств в банкоматной сети Приватбанка. Если вы столкнулись с подобными проблемами, пожалуйста, попробуйте еще раз позже».

Между тем, от самого «Приватбанка» официальных комментариев по поводу сбоя в работе терминалов пока нет.

Ранее уже сообщалось, что у «Приватбанка» случился глобальный сбой.

Также ранее, «ПриватБанк» предупреждал своих клиентов об опасном приложении для мобильного.

Тэги: экономика, финансы, ПриватБанк, Приват24, новости Украины

Комментарии

Статьи

19.05.19 10:16

«Джон Уик 3»: самая изысканная мясорубка года

Автор: Антон Филатов

Интервью

28.03.19 21:23

Ярослав Гадзало: Прогнозируемый валовой сбор картофеля и овощей в 2019 году может уменьшиться почти на 12%

Автор: Виктор Даль

Колонка автора
17.05.19 10:46

Филарет против Епифания: запасаемся попкорном

Автор: Игорь Куренков

Дайджест

Филарет против СЦУ: что на самом деле кроется за конфликтом и при чем здесь гомосексуализм
18.05.19 22:27

Филарет против СЦУ: что на самом деле кроется за конфликтом и при чем здесь гомосексуализм

Автор: Александр Вознесенский,Сont.ws

Выбор редакции
Кто подставляет Владимира Зеленского? Новое видео на канале «Фразы»
Кто подставляет Владимира Зеленского? Новое видео на канале «Фразы»
Кто подставляет Владимира Зеленского? Новое видео на канале «Фразы»
Кто подставляет Владимира Зеленского? Новое видео на канале «Фразы»
Стартовал скандальный апокалиптический проект «Голубой луч»? США готовы признать реальность НЛО
Стартовал скандальный апокалиптический проект «Голубой луч»? США готовы признать реальность НЛО
Эксперт из команды Зе! Святослав Юраш за час не смог толком ответить ни на один вопрос ведущей
Эксперт из команды Зе! Святослав Юраш за час не смог толком ответить ни на один вопрос ведущей
ТОП 8 сериалов про тайные общества. Видео на канале «Фразы»
ТОП 8 сериалов про тайные общества. Видео на канале «Фразы»
Усик может стать новым президентом Украины?
Усик может стать новым президентом Украины?
Список версий гибели группы Дятлова. Видео на канале «Фразы»
Список версий гибели группы Дятлова. Видео на канале «Фразы»
Каталог загадочных объектов, найденных на Марсе. Видео на канале «Фразы»
Каталог загадочных объектов, найденных на Марсе. Видео на канале «Фразы»
Что говорят о Зеленском известные люди? Видео на канале «Фразы»
Что говорят о Зеленском известные люди? Видео на канале «Фразы»
История украинского масонства на канале «Фразы»: Грушевский, Петлюра, Шевченко и другие
История украинского масонства на канале «Фразы»: Грушевский, Петлюра, Шевченко и другие
Тайные общества Украины. Премьера на канале «Фразы»
Тайные общества Украины. Премьера на канале «Фразы»
fraza.ua

Главная новость дня

Порошенко могут взять под стражу и арестовать его имущество. Портнов завтра запускает процесс

Порошенко могут взять под стражу и арестовать его имущество. Портнов завтра запускает процесс
19.05.19 17:01
2524
Последние новости
19.05.19 22:45

Евровидение-2019 без Украины: победили Нидерланды, вторая Италия, третья Россия
19.05.19 17:16

«Приватбанк» лег: пользователи не могут расплатиться карточками и совершать трансакции через Приват24
19.05.19 17:14

Ожидаем, что завтра новоизбранный Президент представит свою повестку дня для страны, - Яценюк
19.05.19 17:01

Порошенко могут взять под стражу и арестовать его имущество. Портнов завтра запускает процесс
19.05.19 15:32

Инаугурация президента Зеленского: в Киев съедутся второстепенные чиновники и лидеры малозначимых государств
19.05.19 13:45

Адвокат Трампа спрашивает: будет ли арестован Коломойский?
19.05.19 12:59

Экс-замглавы администрации Януковича вернулся в Украину и заявил, что «это сигнал»
Фото и Видео
Ожидаем, что завтра новоизбранный Президент представит свою повестку дня для страны, - Яценюк
Ожидаем, что завтра новоизбранный Президент представит свою повестку дня для страны, - Яценюк
Ожидаем, что завтра новоизбранный Президент представит свою повестку дня для страны, - Яценюк
Ожидаем, что завтра новоизбранный Президент представит свою повестку дня для страны, - Яценюк
На Шварценеггера в Африке напал негр: удар ногами повалил Арнольда на землю
На Шварценеггера в Африке напал негр: удар ногами повалил Арнольда на землю
В аэропорту Праги столкнулись два самолета с пассажирами
В аэропорту Праги столкнулись два самолета с пассажирами
В центре Запорожья полицейский дубинкой жестоко избил пьяного мужчину
В центре Запорожья полицейский дубинкой жестоко избил пьяного мужчину
Мощный ураган на Житомирщине за минуты повалил более 100 га леса
Мощный ураган на Житомирщине за минуты повалил более 100 га леса
Умерла самая известная кошка в мире
Умерла самая известная кошка в мире
Появилось видео крушения истребителя F-16 в США
Появилось видео крушения истребителя F-16 в США
На Ровенщине из-за сильного дождя подтопило десятки хозяйств
На Ровенщине из-за сильного дождя подтопило десятки хозяйств
Смерч на Житомирщине срывал с домов крыши и валил деревья
Смерч на Житомирщине срывал с домов крыши и валил деревья
Ушлый киевлянин обустроил на «оккупированном» чердаке многоэтажки сразу 8 квартир
Ушлый киевлянин обустроил на «оккупированном» чердаке многоэтажки сразу 8 квартир
fraza.ua
Новости блогосферы
07.05.19 10:43

В СБУ начались интересные телодвижения и резко всплыл Хорошковский
30.04.19 10:30

Британия укрывает Гонтареву, которую надо судить за ущерб нанесенный Украине
23.04.19 10:03

Гройсман хочет новую партию. Но сперва надо отсидеть за старую
22.04.19 21:10

Больше всего за Порошенко голосовали в греко-католических регионах. Совпадение?

Опрос

Что будет с Порошенко после выборов?

посмотреть результаты
© 2019 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.