«Приватбанк» лег: пользователи не могут расплатиться карточками и совершать трансакции через Приват24

19 мая произошел сбой в работе «Приватбанка». Как выяснили журналисты «Фразы», многие пользователи не могут сегодня оплатить покупки в магазине через карточки.

Также, КП в Украине со ссылкой на «Страну» пишет, что по данным пользователей «Приват24», этот сервис не работает или дает сбой. Транзакции не проходят.

О проблемах в работе «Приватбанка» сообщили в Монобанке: «Вы можете столкнуться с трудностями при таких операциях: оплата картой в терминалах ПриватБанка, оплата через LiqPay, переводы с карт Приватбанка, переводы на карту Приватбанка, снятие денежных средств в банкоматной сети Приватбанка. Если вы столкнулись с подобными проблемами, пожалуйста, попробуйте еще раз позже».

Между тем, от самого «Приватбанка» официальных комментариев по поводу сбоя в работе терминалов пока нет.

Ранее уже сообщалось, что у «Приватбанка» случился глобальный сбой.

Также ранее, «ПриватБанк» предупреждал своих клиентов об опасном приложении для мобильного.