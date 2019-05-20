Порошенко могут взять под стражу и арестовать его имущество. Портнов завтра запускает процесс

Вернувшийся в Украину Экс-замглавы Администрации президента Украины при Викторе Януковиче Андрей Портнов заявил, что 20 мая начинает подачу заявлений в НАБУ и ГБР о преступлениях, совершенных Петром Порошенко и людьми из его окружения. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом он заявил в эксклюзивном интервью изданию «Страна».

Прежде всего, речь идет о злоупотреблениях, которые вызывали наибольший резонанс в обществе: хищения в армии, история с оборонным заказом завода «Кузня на Рыбальском» и продажи этого актива за 300 млн долларов, а также панамские оффшоры Порошенко.

Портнов считает, что украинские суды удовлетворят ходатайства прокуроров о взятии под стражу Порошенко. Он также считает необходимым арест имущества уходящего президента и его активов, для этого команда Портнова уже провела подготовительную работу и консультации в Панаме и Великобритании.

Портнов также назвал еще ряд персоналий из окружения Порошенко, которым грозит уголовное преследование: глава фракции экс-президента в парламенте Герасимов, глава фракции «Народного Фронта» Максим Бурбак, экс-замглавы АПУ Алексей Филатов, нардеп Сергей Пашинский и коммерсанты-чиновники из окружения Порошенко.

Как ранее сообщалось, экс-замглавы администрации Януковича вернулся в Украину и заявил, что «это сигнал».

Ранее сообщалось, олигарх Игорь Коломойский также вернулся из Израиля в Украину.