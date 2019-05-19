Инаугурация президента Зеленского: в Киев съедутся второстепенные чиновники и лидеры малозначимых государств

Свой визит на инаугурацию президента Украины Владимира Зеленского подтвердили высшие должностные лица пяти стран. Как выяснили журналисты «Фразы», в Киев точно приедут президенты Латвии, Литвы, Эстонии, Грузии и Венгрии.

Также свои визиты подтвердили вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович, помощник генерального секретаря НАТО, премьер-министр Молдавии Павел Филип, вице-премьер-министр Румынии по вопросам реализации стратегических партнерств Анна Бирчал, глава МИД Кении Моника Джума, госсекретарь хорватского МИД Здравка Бушич, спецпосланник премьер-министра Японии Синдзо Абэ и экс-федеральный президент Германии Кристиан Вульфф.

США также определили состав делегации на инаугурацию. Это: спецпредставитель госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер, посол США в ЕС Гордон Сондланд, директор департамента Европейских дел в Совете нацбезопасности США Александр Видман, и.о. председателя дипломатической миссии США в Украине Джозеф Пеннингтон. Возглавит делегацию министр энергетики США Рик Перри.

Между тем, как сообщает РГ, в Кремле не получили приглашения на инаугурацию Зеленского.

«На инаугурацию Зеленского не приедет ни один высокопоставленный чиновник ЕС или США. Ни один лидер крупного государства Запада», — так ситуацию прокмментировал политолог Дмитрий Корнейчук.

Напомним, инаугурация Владимира Зеленского назначена на 20 мая.