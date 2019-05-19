Адвокат Трампа спрашивает: будет ли арестован Коломойский?

Личный адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани возмущен действиями олигарха Игоря Коломойского. Как выяснили журналисты «Фразы», Джулиани написал в своем Twitter, что после приезда в Украину Джулиани угрожал двум американским гражданам.

«Как только он вернулся, он угрожал двум американским гражданам. Представители Коломойского и враги президента Трампа консультируют новоизбранного президента. Будет ли он арестован?», — написал Джулиани.

Адвокат заявил, что Лев Парнас и Игорь Фруман, о которых говорил Коломойский, являются его клиентами. «Они мои клиенты, и я посоветовал им выдвинуть обвинения», — написал он.

«Это тест для новоизбранного президента. Он уже окружил себя некоторыми людьми, которые являются врагами президента Трампа. Теперь этот пресловутый олигарх, как говорят, также имеет своих людей в его окружении», — заявил Джулиани, сообщает Украинская правда.

Ранее, Игорь Коломойский назвал двух американцев — Льва Парнаса и Игоря Фрумана — аферистами, которые «собирают с людей деньги», прикрываясь связями с Джулиани. Он также рассказал, что Парнас и Фруман ранее приезжали к нему в Израиль и рассказывали, как «надо с Зеленским общаться».

Как ранее сообщалось, олигарх Игорь Коломойский вернулся из Израиля в Украину.

Экс-замглавы администрации Януковича вернулся в Украину и заявил, что «это сигнал».