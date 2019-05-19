Экс-замглавы администрации Януковича вернулся в Украину и заявил, что «это сигнал»

Экс-замглавы Администрации президента Украины при Викторе Януковиче Андрей Портнов вернулся в Украину. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом он сообщил лично в своем Telegram-канале.

Портнов также написал: «Друзья, больше пяти лет я не был в своей стране. И сегодня хочу дать уверенный сигнал тысячам людей, покинувшим Украину, — пора возвращаться, строить и восстанавливать. Привет, моя дорогая Родина!».

Напомним, в команде Януковича Портнов отвечал за судебную вертикаль. После печально известных событий 2013-2014 годов он уехал в Россию, а потом — в Австрию.

Ранее НАБУ и САП закрыли дело против Портнова о незаконном обогащении.

Как ранее сообщалось, олигарх Игорь Коломойский также вернулся из Израиля в Украину.