Европа начинает заигрывать в Путиным: РФ вернули право голоса в ПАСЕ

Совет Европы ввостановил права российской делегации. Как выяснили журналисты «Фразы», это означает, что РФ отныне сможет голосовать на заседаниях ПАСЕ.
Соответствующую декларацию поддержали министры иностранных дел 47 стран-членов Совета Европы. В документе говорится, что все страны-члены СЕ должны иметь равные права на участие в двух главных органах совета.
«Москва заинтересована в работе в ПАСЕ, в Совете Европы» — так прокомментировал это событие пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Право России на участие в голосованиях ПАСЕ было приостановлено после аннексии Крыма в 2014 году.