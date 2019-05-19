Европа начинает заигрывать в Путиным: РФ вернули право голоса в ПАСЕ

Совет Европы ввостановил права российской делегации. Как выяснили журналисты «Фразы», это означает, что РФ отныне сможет голосовать на заседаниях ПАСЕ.

Соответствующую декларацию поддержали министры иностранных дел 47 стран-членов Совета Европы. В документе говорится, что все страны-члены СЕ должны иметь равные права на участие в двух главных органах совета.

«Москва заинтересована в работе в ПАСЕ, в Совете Европы» — так прокомментировал это событие пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Право России на участие в голосованиях ПАСЕ было приостановлено после аннексии Крыма в 2014 году.