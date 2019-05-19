Администрацию Зеленского может возглавить его друг, СБУ - «человек Авакова», а МИД - «человек Порошенко», - СМИ

Похоже, в команде Владимира Зеленского определились с первыми назначениями. Как выяснили журналисты «Фразы», некоторые фамилии претендентов «слил» изданию «Страна» источник в команде Зе.

В частности, МИД Украины может возглавить пропорошенсковски ориентированный экс-заместитель главы МИД Вадим Пристайко.

Администрацию президента Украины может возглавить лидер партии «Слуга народа», уроженец Кривого Рога и близкий друг Владимира Зеленского Иван Баканов.

На должность глвы СБУ рассматриваются две кандидатуры: депутат от «Батькивщины» Владислав Бухарев и «человек Авакова», глава Департамента оперативной поддержки МВД Олег Козловский.

Есть также информация, что Александр Турчинов может сохранить за собой пост секретаря СНБО.

Впрочем, все это — не окончательные варанты. Обсуждаются и другие кандидатуры.