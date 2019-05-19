Завершилась расшифровка «черных ящиков» с сгоревшего в «Шереметьево» авиалайнера Sukhoi Superjet 100

Межгосударственный авиационный комитет сообщил, что завершил расшифровку данных бортовых самописцев авиалайнера Sukhoi Superjet 100, который загорелся при посадке в московском аэропорту «Шереметьево». Как выяснили журналисты «Фразы», экипажу самолета за это происшествия светит солидный срок.

В настоящее время проводится анализ полученной информации. МАК передал соответствующую информацию в Росавиацию, сообщают «Вести».

Тем временем командиру и второму пилоту сгоревшего в «Шереметьево» Sukhoi Superjet 100 грозит до 15 лет тюрьмы. Об этом сообщают российские СМИ ссылаясь на источник, близкий к расследованию.

Ранее «Фраза» сообщала, что в начале мая в Москве пылающий как факел самолет Sukhoi Superjet совершил аварийную посадку.

Сотрудники московского аэропорта высмеяли крушение самолета Sukhoi Superjet-100 (18+)

Также в сети появилось видео начала пожара на борту SSJ-100.

Позднее в сети появились первые результаты расшифровки «черных ящиков» потерпевшего крушение SSJ-100.