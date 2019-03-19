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Киккский митрополит: «Украинский церковный вопрос» нужно срочно решать

Киккский митрополит: «Украинский церковный вопрос» нужно срочно решать

Православие на вселенском уровне представлено единством, которое дало трещину. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом 17 марта заявил митрополит Киккский и Тилирийский Никифор после праздничного богослужения в день Торжества Православия в Киккском монастыре в Никосии.

Об этом сообщается на сайте ОВЦС УПЦ.

В своей речи Митрополит Никифор с сожалением отметил, что сегодня «вопрос предоставления автокефалии Православной Церкви Украины вызвал серьезные, тяжелые побочные эффекты, которые отравили межправославные отношениях и повредили Телу Вселенского Православия. Возникшее кризисное положение быстро ухудшается и грозит, если вовремя не разрешится, созданием схизмы, что существенно поразит единство Православия и приведет к непредсказуемым последствиям».

Архиерей Кипрской Церкви отметил, что перед лицом действующей драматической ситуации ни одна из Православных Церквей не имеет права молчать, потому что все Поместные Православные Церкви составляют одно тело Святой, Соборной и Апостольской Церкви, а следовательно, по словам апостола Павла, «когда страдает один член, страдают с ним все члены» (1 Кор. 12:26).

«На протяжении своей истории Православная Церковь противостояла многим кризисам. И это не удивительно, так как Церковь богочеловеческим организмом и внешней, видимой части Богочеловеческого таинства входят люди с присущими им несовершенствами. Главный корень каждого кризиса - это дух гордости, эгоизма и честолюбия наших епископов. Неужели ужасный раскол между Востоком и Западом, между римско-католической и Православной Церквями, который имел место в 1054 году, не был связан с этими причинами?», – отметил митрополит Никифор.

Владыка подчеркнул, что «решение возникшей проблемы, которая волнует сейчас Православие - одно, простое, и в то же время сложное для достижения - это исполнение заповеди любви и смирения. <...> Поэтому мы, православные иерархи и, прежде всего, Предстоятели Православных Церквей, особенно те, кто носит ответственный титул патриарха, должны каждый день своей жизни проживать в том же духе Христовой любви и смирения, который мы переживаем за нашей Божественной службой, если мы хотим избегать конфликтов и расколов, и чтобы царило среди нас единство и единомыслие».

Митрополит Никифор отметил, что «полное восстановление единства Православной Церкви и избежание мучительного раскола является срочной необходимостью не только для Православия, но и для культуры и истории». Следовательно, по его словам, все Православные иерархи должны «выйти за пределы собственной пользы», действовать в духе любви и развивать диалог.

Митрополит Кипрской Православной Церкви подчеркнул, что единственным путем решения украинской проблемы и укрепления единства Православия является скорейший созыв Всеправославного Собора, или, если это очень сложно, - собрание Синаксиса Предстоятелей Православных Церквей, которые, вне зоны политического давления, должны высказаться в духе благоразумия для урегулирования украинской церковной проблемы, которая угрожает единству Православия.

«С давних времен наша Православная Церковь придерживается своей, Соборной системы принятия решений. Всем известно, что при возникновении определенной проблемы (ереси или раскола), отцы нашей Церкви, учитывая православный дух соборности, созывали Соборы - сначала Поместные, а затем Вселенские - для решения этой проблемы. Кроме того, эта древняя православная церковная реальность и традиция выражена в послании Святого и Великого Критского Собора, где провозглашалось, что "Православная Церковь воплощает свое единство и соборность в "Соборе". Соборность пронизывает ее организацию и способ принятия решений, и определяет ее путь". И чернила, которыми было написано это послание, еще не высохли», - заключил митрополит Киккский Никифор.

Ранее «Фраза» писала о том, что Предстоятель Кипрской Церкви сообщил, что исцелился от онкологического заболевания.

Тэги: общество, новости православия, УПЦ, новости Украины

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