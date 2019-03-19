Главные новости за 19 марта 2019 года

Спустя 29 лет единоличного правления президент Казахстана Назарбаев добровольно подал в отставку. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев объявил об отставке. Соответствующее заявление он сделал в обращении к нации 19 марта.

Кличко пообещал открыть метро на Виноградарь до конца 2021 года. Мэр Киева Виталий Кличко пообещал, что метро на Виноградарь появится до конца 2021 года. Он заявил, что на Сырецко-Печерской линии появятся станции «Мостицкая» и «Проспект Правды».

Скандальный бразилец Жуниор Мораес вызван в сборную Украину и может сыграть уже в пятницу. Бразильский нападающий донецкого «Шахтера» Жуниор Мораес, получивший накануне украинский паспорт, вызван в сборную Украины. Об этом сообщает Федерация футбола.

В ООН заявили, что каждый третий человек на планете лишен доступа к воде и гигиене. Оказалось, что более двух миллиардов человек на нашей планете не имеют доступа к воде и гигиене. Такие данные опубликовали представители ЮНЕСКО и Координации деятельности ООН по воде и санитарии.

Сингапур, Париж и Гонконг признали самыми дорогими городами мира. Журнал Economist Intelligence Unit составил рейтинг самых дорогих и дешевых городов мира. В 2019 году в списке сразу три лидера.

Британский миллиардер хочет выкупить «Челси» у Абрамовича. 66-летний британский миллиардер Джим Рэтклифф собирается купить футбольный клуб «Челси» у российского олигарха Романа Абрамовича. Он готов заплатить за него 2,92 миллиарда фунтов.