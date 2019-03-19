Спустя 29 лет единоличного правления президент Казахстана Назарбаев добровольно подал в отставку

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев объявил об отставке. Как выяснили журналисты «Фразы», соответствующее заявление он сделал в обращении к нации 19 марта.

«Я принял непростое решение прекратить свои полномочия в качестве президента», — сказал глава государства в эфире местного телевидения.

В соответствии с Конституцией Казахстана, до выборов полномочия главы государства будет исполнять председатель верхней палаты страны Касым-Жомарт Токаев.

78-летний Нурсултан Назарбаев был бессменным лидером Казахстана с апреля 1990 года и является рекордсменом по пребыванию у власти на территории бывшего СССР. Кроме того, он наделен официальным титулом лидера нации.

Нынешний срок его президентских полномочий истекает в апреле 2020 года. Однако с 2007 года парламент предоставил ему право баллотироваться на высший государственный пост неограниченное количество раз по праву первого президента.