В Египте обнаружили необычное доказательство правдивости свидетельств Геродота

Археологи обнаружили в заливе Абу-Кир, неподалеку от устья Нила, древний египетский торговый корабль, существование которого историки столетиями подвергали сомнению. Как выяснили журналисты «Фразы», первое упоминание о судне типа «барис» встречается в «Истории» Геродота.

Как сообщает ВВС, «отец истории» во время пребывания в Египте в V в до н. э. довольно подробно описал строение корабля необычной конструкции. Согласно рисункам историка, корабль состоял словно из кирпичной кладки, выложенной папирусом, при этом рулевая ось проходила через отверстие в киле.

Сведения о подобной системе рулевого управления в эпоху фараонов поступали и из других источников, однако у ученых до сих пор не было каких-либо археологических подтверждений их существования.

Находка, получившая название «Корабль 17», вышла из ныне затонувшего портового города Тонис-Гераклион близ дельты Нила, датируемого периодом 644−332 гг. до н. э. Исследователям уже удалось обнаружить здесь более 70 свидетельств кораблекрушений и отыскать бесчисленные артефакты, которые проливают свет на историю древнего торгового центра и его культуру.

Археологи отмечают на удивление хорошую сохранность корабля, который пролежал под водой около 2500 лет. На данный момент им удалось исследовать примерно 70% корпуса и полученная информация дает все основания полагать, что «Корабль 17» вполне мог быть построен на той же верфи, что и восхитившее много веков назад Геродота судно.

Как сообщала «Фраза», летом 2010 года канадские археологи обнаружили в Арктике британский корабль Investigator, который 150 лет назад отправился на поиски британского полярного исследователя Джона Франклина и его команды и застрял во льдах.

В июле 2017 года группа британских охотников за сокровищами обнаружила у побережья Исландии затонувшее немецкое грузовое судно с большим грузом золота.

В октябре 2018 года норвежские археологи обнаружили под землей на редкость хорошо сохранившуюся погребальную лодку викингов.