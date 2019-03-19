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Поездки Путина в оккупированный Крым не приблизят к легитимизации кражи полуострова, — МИД

Поездки Путина в оккупированный Крым не приблизят к легитимизации кражи полуострова, — МИД

Никакие поездки российского президента Владимира Путина, никакие псевдо-презентации и никакие псевдо-мероприятия на территории оккупированного Крыма не приблизят путинский режим к легитимизации кражи полуострова у Украины. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом в эксклюзивном комментарии «Прямому» заявила пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко.

«Конечно нота протеста Министерством уже была передана российскому внешнеполитическому ведомству. Мы выражаем решительный протест в связи с очередным не согласованным с Украиной визитом российского президента на временно оккупированную Россией территорию Украины АР Крым и город Севастополь», — сказала Зеленко.

По ее словам, и этот визит, и предыдущие визиты российского президента и других российских чиновников в МИД считают нарушением российской стороной государственного суверенитета и территориальной целостности Украины.

Она также добавила, что таким образом Россия в очередной раз демонстрирует циничное пренебрежение всеми нормами международного права и резолюции Генассамблеи ООН. Россия демонстрирует всему миру, что ей нельзя верить, когда речь идет о двусторонних или многосторонних договорах, частью которых она является и которые она грубо нарушает, в том числе договоры с Украиной.

«Поэтому мы в очередной раз заявляем, что никакие поездки, никакие псевдо-презентации и никакие псевдо-мероприятия на территории оккупированного Крыму не приблизят путинский режим к легитимизации кражи полуострова. Мы будем настаивать на этом, будем работать над этим с нашими партнерами. Буквально вчера мы видели десятки заявлений от наших ключевых партнеров, звучали из всех европейских столиц: из Брюсселя, из Лондона, из Парижа. То есть ввести в заблуждение кремлевскому режиму мировое сообщество уже не удастся», — завершила пресс-секретарь.

Тэги: Крым, общество, Владимир Путин, политика, оккупация, МИД Украины

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