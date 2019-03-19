Гонорар Кличко за возвращение в ринг увеличили вдвое

Стриминговая платформа DAZN увеличила гонорар экс-чемпиону мира в супертяжелом весе Владимиру Кличко вдвое в случае его возвращения на ринг. Как выяснили журналисты «Фразы», по данным СМИ, на данный момент речь идет о $80 млн.

Как сообщает Sport Arena, помимо суммы другие условия предложения не изменились: первый бой Владимир должен будет провести в Германии, против боксера из первой десятки рейтинга, два остальных — на Уэмбли против Энтони Джошуа и Тайсона Фьюри.

При этом согласно одному из пунктов предлагаемого контракта, обязательным условием проведения следующего боя является победа в предыдущем.

DAZN, главным акционером которой является уроженец Украины Лен Блаватник, ожидает получить ответ от Кличко по новому предложению до конца марта, чтобы успеть организовать три поединка к 25 мая или 1 июня текущего года.

Как сообщала «Фраза», в начале марта стало известно, что DAZN предложила Кличко-младшему за возвращение на аналогичных условиях $40 млн. Кроме того, он получит процент с доходов от телетрансляции второго и третьего поединков.

Сам Кличко слухи о своем возвращении официально не подтверждает.