Президент Бразилии объявил о тотальной декоммунизации в стране

Президент Бразилии Жаир Болсонару объявил о начале тотальной декоммунизации в стране. Как выяснили журналисты «Фразы», сделал он это во время своего визита в США, встречаясь с местными консерваторами.

Как пишет издание Bloomberg, в частности, Жаир Болсонару заявил: «Я всегда мечтал очистить Бразилию от грязных левых взглядов, но перед тем, как мы начнем, нам нужно что-то снести и избавиться от многих вещей, и я рад быть тем самым поворотным моментом».

Также он заявил о своей поддержке президента США Дональда Трампа.

Как писала «Фраза», 1 января 2019 года президентом Бразилии избран ультраправый политик Жаир Мессиас Болсонару. Он известен произраильской позицией и обещал в случае победы на выборах перенести посольство в Иерусалим.