Чтобы увидеть Бога, мы должны прозреть духовно, – Митрополит Антоний

Чтобы увидеть в своей жизни Бога, мы должны духовно прозреть. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом написал Управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний (Паканич) на сайте «КП в Украине».

«Спаситель приходит на землю для того, чтобы возвратить каждому человеку то великое достоинство, от которого он, по причине грехопадения, отказался», — написал владыка Антоний.

По его словам, согрешая, прародители забыли о главном духовном законе.

«Человек, получивший с момента своего сотворения власть над всей землёй и став властелином и царём этого мира, по внушению дьявола посчитал этого недостаточным для себя и пожелал стать равным Богу, решил состязаться с Ним. Только человек забыл о главном духовном законе: всё, что сотворено Богом, может существовать исключительно благодаряединению с Ним, только питаясь из Источника Жизни. А всё, удалившееся от Бога, рано или поздно унаследует только разрушение и смерть — таков закон», — объяснил архиерей.

«Поэтому человек, совершив грех богоотступничества, не просто не стал богом, но, по большому счету, перестал быть и подлинным человеком, потому что человек — это существо, призванное к богообщению», — продолжил он.

При этом грех «настолько замутнил человеческий разум, что тот, в безумии своем, попытался скрыться от Всевидящего Господа». «И хоть в глубине души человек и понимает, что жизнь без Бога невозможна — а об этом говорит вся история человечества, — он, из-за довлеющего над ним греха, всё дальше и дальше удаляется от Источника своего бессмертия, и как итог — возвращается в землю, из которой был взят», — написал владыка Антоний.

По его словам, пришествие Бога в этот мир дало человечеству реальную возможность победить грех.

«Но победить не каким-то теоретическим путем, — написал митрополит, — а, прежде всего, в своей собственной природе. Благодаря Боговоплощению Господь оказывается не просто где-то рядом с нами: Он оказывается в нас самих. Именно для этого мы причащаемся Тайн Христовых. Участвуя в Евхаристии, мы принимаем в себя Самого Бога. Причащаясь Телу и Крови Христовым, мы получаем от Бога ту благодать, ту сверхъестественную силу, которая и помогает нам бороться с нашим грехом и одолевать его».

«Но все эти духовные блага будут иметь для нас значение только в том случае, если мы откажемся от привычных нам ценностей и привычек, которые заслоняют от нас Бога», — подчеркнул архиерей.

«Чтобы увидеть в своей жизни Бога, мы должны прозреть духовно. Духовное зрение — это видение истины, и это видение начинается с того, что человеку открываются его грехи. Увидев свои грехи, человек начинает понимать, что никто, ни сам человек и никакая человеческая сила не может освободить его от их груза. Сделать же это может один только Бог. Будем же уповать на Его милость и Его благодатную помощь. Самим с собой нам не справиться, наши недуги может исцелить лишь Господь Бог», — заключил митрополит Антоний.

Ранее «Фраза» сообщала, что митрополит Антоний рассказал о духовном смысле молитвы, которую читают во время Великого поста.