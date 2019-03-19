В Японии родителям запретили бить детей

В Японии родителям запретили бить своих детей. Как выяснили журналисты «Фразы», такое решение приняло правительство страны.

Как пишут местные СМИ, премьер-министр Японии Синдзо Абэ дал добро на поправку к закону «О жестоком обращении с детьми».

Данный нормативный акт «вводит запрет на любые физические наказания для несовершеннолетних».

Физические наказания «будут запрещены родителям, опекунам, близким родственникам и социальным работникам».

Ожидается, что теперь, 1 апреля, данное решение поддержит парламент страны.

Внести изменения в законодательство власти Японии были вынуждены после того, как в минувшем феврале отец убил свою десятилетнюю дочь. Тогда дело Мии Курихары шокировало всю страну. Тело малышки нашли в ванной комнате в ее доме в городе Тибе, а местные власти отказывались реагировать на насилие над девочкой, пока она не погибла.

Как писала «Фраза», у берегов Японии исчез целый остров. Стало известно, чем ей это грозит.

Ранее корь добралась до Японии: сообщается о рекордной вспышке болезни.