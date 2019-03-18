На Львовщине погранец застрелил своего же сослуживца

В понедельник, 18 марта, во Львовской области застрелили пограничника Мостиского отряда Госпогранслужбы. Как выяснили журналисты «Фразы», мужчина погиб от рук своего же коллеги.

Как передает пресс-центр ГПСУ, по предварительным данным, пуля была выпущена из оружия другого военнослужащего, находившегося в пограничном наряде.

На место происшествия вызвали карету скорой помощи. Врачи транспортировали раненого в ближайшую медучреждение, но по дороге пограничник умер.

Сообщается, что горе-военнослужащего, из оружия которого прозвучал выстрел, задержали.

В настоящее время првоохранители выясняют все обстоятельства случившегося. Для проведения расследования создана специальная «ситуативная» группа.

Как писала «Фраза», в результате химического ЧП на «Крымском титане» уже пострадали десятки украинских пограничников.

Ранее на Закарпатье контрабандисты тяжело ранили пограничника.