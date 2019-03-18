Нашумевшее дело об убийстве Оксаны Макар получило неожиданное продолжение

Уголовное дело об убийстве жительницы Николаева Оксаны Макар будет пересмотрено по вновь открывшимся обстоятельствам. Как выяснили журналисты «Фразы», апелляционный суд принял сторону главного фигуранта скандального дела ‒ Евгения Краснощека.

Как передают «Новости N», Краснощек, который был осужден приговором Центрального районного суда, в 2017 году обратился в суд с заявлением, в котором просил пересмотреть приговор из-за новых обстоятельств.

В своем заявлении он указал, что в марте 2017 года в институции Европейского союза было принято решение, согласно которому недопустимыми являются доказательства, полученные в следствие пыток обвиняемого.

По словам заместителя председателя Центрального районного суда г. Николаева Владимира Алейникова, поскольку из заявление Краснощека было непонятно когда именно и кем применялось насилие ‒ оно было оставлено без рассмотрения.

Не согласившись с таким решением, осужденный подал на него апелляционную жалобу. И решением Апелляционного суда от 11 мая 2018 года действия суда первой инстанции были признаны такими, которые не в полном объеме отвечают действующему законодательству. В апелляции постановили, что в районном суде не установили все обстоятельства, которые имеют значение для рассмотрения этого дела и этого заявления.

Судья подчеркнул, что все дело пересматривать не будут, только новые обстоятельства, указанные в заявлении Краснощека. Кроме того, по его словам, о датах заседаний говорить еще рано, поскольку подсудимого могут доставить в Николаевское СИЗО только через полгода, поскольку на данный момент он отбывает наказание в Черниговской области.

Как писала «Фраза», в деле об убийстве Оксаны Макар таки поставили жирную точку.