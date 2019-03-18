Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

Нашумевшее дело об убийстве Оксаны Макар получило неожиданное продолжение

Нашумевшее дело об убийстве Оксаны Макар получило неожиданное продолжение

Уголовное дело об убийстве жительницы Николаева Оксаны Макар будет пересмотрено по вновь открывшимся обстоятельствам. Как выяснили журналисты «Фразы», апелляционный суд принял сторону главного фигуранта скандального дела ‒ Евгения Краснощека.

Как передают «Новости N», Краснощек, который был осужден приговором Центрального районного суда, в 2017 году обратился в суд с заявлением, в котором просил пересмотреть приговор из-за новых обстоятельств.

В своем заявлении он указал, что в марте 2017 года в институции Европейского союза было принято решение, согласно которому недопустимыми являются доказательства, полученные в следствие пыток обвиняемого.

По словам заместителя председателя Центрального районного суда г. Николаева Владимира Алейникова, поскольку из заявление Краснощека было непонятно когда именно и кем применялось насилие ‒ оно было оставлено без рассмотрения.

Не согласившись с таким решением, осужденный подал на него апелляционную жалобу. И решением Апелляционного суда от 11 мая 2018 года действия суда первой инстанции были признаны такими, которые не в полном объеме отвечают действующему законодательству. В апелляции постановили, что в районном суде не установили все обстоятельства, которые имеют значение для рассмотрения этого дела и этого заявления.

Судья подчеркнул, что все дело пересматривать не будут, только новые обстоятельства, указанные в заявлении Краснощека. Кроме того, по его словам, о датах заседаний говорить еще рано, поскольку подсудимого могут доставить в Николаевское СИЗО только через полгода, поскольку на данный момент он отбывает наказание в Черниговской области.

Как писала «Фраза», в деле об убийстве Оксаны Макар таки поставили жирную точку.

Тэги: пытки, убийство, общество, уголовное дело, развитие, Николаев, апелляция, регионы, Апелляционный суд, освобождение, криминал, Оксана Макар, осужденный, признание, новости Украины

Комментарии

Статьи

18.03.19 09:06

Подкуп избирателей за деньги избирателей

Автор: Александр Карпец

Интервью

25.02.19 12:55

Фран Соль: Сообщения болельщиков повлияли на мой переезд в Киев

Автор: Андрей Шахов

Колонка автора
14.03.19 22:45

Как националисты гробят Украину

Автор: Игорь Куренков

Дайджест

Как украсть 5 млрд за месяц
18.03.19 19:00

Как украсть 5 млрд за месяц

Автор: From-ua.com

Выбор редакции
Список версий гибели группы Дятлова. Видео на канале «Фразы»
Список версий гибели группы Дятлова. Видео на канале «Фразы»
Список версий гибели группы Дятлова. Видео на канале «Фразы»
Список версий гибели группы Дятлова. Видео на канале «Фразы»
Каталог загадочных объектов, найденных на Марсе. Видео на канале «Фразы»
Каталог загадочных объектов, найденных на Марсе. Видео на канале «Фразы»
Появилось полное видео расстрела людей в Новой Зеландии, снятое самим убийцей (18+)
Появилось полное видео расстрела людей в Новой Зеландии, снятое самим убийцей (18+)
Порошенко и его свинья: смотрясь в сериал «Черное зеркало». Новое видео на канале «Фразы»
Порошенко и его свинья: смотрясь в сериал «Черное зеркало». Новое видео на канале «Фразы»
Что говорят о Зеленском известные люди? Видео на канале «Фразы»
Что говорят о Зеленском известные люди? Видео на канале «Фразы»
История украинского масонства на канале «Фразы»: Грушевский, Петлюра, Шевченко и другие
История украинского масонства на канале «Фразы»: Грушевский, Петлюра, Шевченко и другие
Тайные общества Украины. Премьера на канале «Фразы»
Тайные общества Украины. Премьера на канале «Фразы»
Украинцев загнали в культурное гетто. Видеообзор «Фразы»
Украинцев загнали в культурное гетто. Видеообзор «Фразы»
fraza.ua

Главная новость дня

Главные новости за 18 марта 2019 года

Главные новости за 18 марта 2019 года
18.03.19 18:59
361
Последние новости
18.03.19 21:07

Путин внезапно заговорил по-украински
18.03.19 20:44

На Львовщине погранец застрелил своего же сослуживца
18.03.19 20:13

Нашумевшее дело об убийстве Оксаны Макар получило неожиданное продолжение
18.03.19 19:39

Стало известно, кто стоит за поджогами магазинов Roshen в Киеве
18.03.19 18:59

Главные новости за 18 марта 2019 года
18.03.19 18:48

Артур Палатный призвал Министра соцполитики подать в отставку
18.03.19 16:43

Случайный прохожий сорвал попытку ограбления в центре Киева, сняв ее на видео
Фото и Видео
Путин внезапно заговорил по-украински
Путин внезапно заговорил по-украински
Путин внезапно заговорил по-украински
Путин внезапно заговорил по-украински
Случайный прохожий сорвал попытку ограбления в центре Киева, сняв ее на видео
Случайный прохожий сорвал попытку ограбления в центре Киева, сняв ее на видео
В День торжества Православия в Одессе, Запорожье и Ровно тысячи верующих УПЦ прошли крестным ходом
В День торжества Православия в Одессе, Запорожье и Ровно тысячи верующих УПЦ прошли крестным ходом
На подъезде к Киеву фура раздавила женщину (18+)
На подъезде к Киеву фура раздавила женщину (18+)
Киевляне спасли водителя из горящего авто: появилось видео
Киевляне спасли водителя из горящего авто: появилось видео
Жертвами страшного циклона в Африке стали уже более сотни людей
Жертвами страшного циклона в Африке стали уже более сотни людей
В США скончался известный гитарист, музыка которого стала символом фильма «Криминальное чтиво»
В США скончался известный гитарист, музыка которого стала символом фильма «Криминальное чтиво»
В огненном ДТП в Киеве пострадал водитель
В огненном ДТП в Киеве пострадал водитель
Список версий гибели группы Дятлова. Видео на канале «Фразы»
Список версий гибели группы Дятлова. Видео на канале «Фразы»
В Киеве «титушки» напали на противников Порошенко
В Киеве «титушки» напали на противников Порошенко
fraza.ua
Новости блогосферы
16.03.19 10:49

Что общего между бойней в Новой Зеландии, нападением на мечеть в Хевроне и поклонником Израиля Брейвиком?
07.03.19 11:50

Режиссёр, сидящий в украинской тюрьме, просит о помощи
05.03.19 22:02

Порошенко - человек денег, Тимошенко - власти, Зеленский - славы. За кого голосовать?
23.02.19 21:10

В Ивано-Франковской области поставили памятник полицаю и участнику еврейских погромов

Опрос

Что ждет Украину в 2019 году?

посмотреть результаты
© 2019 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.