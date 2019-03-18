Стало известно, кто стоит за поджогами магазинов Roshen в Киеве

Мужчина, которого задержали за поджог магазина Roshen на Крещатике в Киеве, принадлежит к радикальной экстремистской организации, которая планировала... сорвать выборы. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом заявил начальник столичной полиции Андрей Крищенко.

По словам правоохранителя, подозреваемый является активным участником многочисленных уличных акций. Кроме того, следователи предполагают, что он причастен к еще одному поджогу магазина Roshen ‒ воскресным вечером 17 марта.

«Целью этой оргизанизации была дестабилизация ситуации в столице и срыв выборов. Сейчас с задержанным проводят первоочередные следственные действия», ‒ отметил Андрей Крищенко.

В свою очередь, «УП», ссылаясь на источники в Генпрокуратуре, сообщает, что главарем этой организации является Евгений Моринец, известный как «Белая балаклава». Его задержали 18 февраля за призывы к свержению власти. По словам источника, задержанный за поджог Roshen ранее пикетировал следственный изолятор, требуя освободить «Белую балаклаву».

Также задержанный якобы связан с известной пророссийской организацией ГК «Наждак», возглавляемой Николаем Дульским. Последнего в Службе безопасности называли «агентом российских спецслужб».

Как писала «Фраза», в Киеве горел магазин Roshen.

Ранее сообщалось, что на месте поджога магазина Roshen в Киеве оставили важную улику.