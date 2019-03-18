Артур Палатный призвал Министра соцполитики подать в отставку

Уже третий месяц подряд по вине Министерства социальной политики Украины не финансируются детские центры «Артек» и «Молодая гвардия», что ставит под угрозу выполнение государственной программы оздоровления детей и функционирования указанных оздоровительных центров. Об этом на Согласительном совете заявил председатель Комитета ВРУ по вопросам семьи, молодежной политики, спорта и туризма, народный депутат Украины Артур Палатный.

«Критическая ситуация с финансированием детских оздоровительных центров „Артек“ и „Молодая гвардия“ по состоянию на сегодня не изменилась. В течение трех месяцев через судебное решение о погашении задолженности перед бывшим работником Минсоцполитики исполнительной службой было заблокировано финансирование бюджетных программ, которые не подпадают под защищенные статьи. Создается впечатление, что министерство решает собственные проблемы за счет детей-сирот, детей участников боевых действий и детей из многодетных семей, которые оздоравливаются в этих детских центрах», — отметил Палатный.

По словам народного депутата, «Артек» и «Молодая гвардия» находятся на грани закрытия, поскольку не выплачиваются заработные платы работникам, растет задолженность за электроэнергию, начисляются штрафные санкции.

«Что делает Министр социальной политики для того, чтобы решить эту проблему? Почему уже три месяца вопрос не сдвинулся с места? Мы несколько раз от имени комитета обращались в профильное министерство с требованием немедленно возобновить финансирование двух детско-оздоровительных центров. Если министр не справляется со своими обязанностями, он должен подать в отставку», — подчеркнул он.

Артур Палатный обратился к присутствующему на Согласительном совете Вице-премьер-министру Вячеславу Кириленко с просьбой взять под особый контроль правительства решения этого вопроса.