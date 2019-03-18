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Главные новости за 18 марта 2019 года

Главные новости за 18 марта 2019 года

С начала года корью в Украине заболели более тридцати тысяч человек. С начала этого года корью в Украине заболели 30 794 человека. Такие данные приводит Министерство здравоохранения. По данным на 14 марта, жертвами кори в Украине стали двенадцать человек. Сообщается, что среди заболевших 13 825 человек это взрослые, а 16 969 — дети.

Киевляне спасли водителя из горящего авто: появилось видео. В Киеве люди спасли водителя, который после ДТП оказался в горящем автомобиле. Появилось видео с места ЧП. Ранее сообщалось, что рано утром понедельника, 18 марта, на улице Жилянская, 107 (Голосеевский район), произошло огненное ДТП, в котором пострадал водитель Renault Scenic. Не справившись с управлением, он вылетел с дороги и врезался в столб, после чего автомобиль вспыхнул.

Убийцами военнослужащего под Харьковом оказались подростки. В Харьковской области правоохранители задержали преступную группу из 4 человек, в том числе несовершеннолетних, подозреваемую в убийстве военнослужащего. Об этом сообщили в Отделе коммуникации полиции Харьковской области. В частности, как сообщается, тело мужчины с признаками насильственной смерти было обнаружено 16 марта в лесополосе, за 1 км от территории воинской части в городе Чугуеве. Умершим оказался 26-летний военнослужащий.

На подъезде к Киеву фура раздавила женщину (18+). Рано утром понедельника, 18 марта, на Житомирской трассе под Киевом произошло смертельное ДТП. Между пгт Мила и Мрия сбили женщину. Она решила перебежать дорогу в неположенном месте и перелезла через отбойник.

Случайный прохожий сорвал попытку ограбления в центре Киева, сняв ее на видео. Случайный свидетель предотвратил попытку ограбления в центре Киева. В ролике можно видеть, как несколько злоумышленников ромской национальности пытаются на ходу вытащить из сумки прохожего кошелек. После того как автор видео сорвал эту попытку, те показали ему неприличный жест.

Одиозный бразилец из «Шахтера» получил украинское гражданство и теперь может выступать за сборную. Нападающий донецкого «Шахтера» Жуниор Мораес получил гражданство Украины. Соответствующий указ президент Украины Петр Порошенко подписал 15 марта. Теперь Мораес сможет выступать за национальную сборную нашей страны.

Синоптики сообщили о дождях и похолодании по Украине на этой неделе. На этой неделе в Украине испортится погода. Такой прогноз на ближайшие дни, 18-22 марта, дали в Гидрометцентре. По данным синоптиков, по стране ожидается похолодание. Пройдут дожди. Сухо будет лишь на юге Украины.

Жертвами страшного циклона в Африке стали уже более сотни людей. В Зимбабве, Мозамбике и Малави несколько дней бушует страшный циклон. Его жертвами стали уже более 130 человек. В этих африканских странах с конца прошлой недели бушует тропический циклон Идаи.

Facebook массово удаляет видео расстрела людей в Новой Зеландии. Социальная сеть Facebook тотально блокирует видео расстрела людей в мечети Новой Зеландии. Как сообщили в компании, только за первые сутки было удалено полтора миллиона видео бойни, а еще 1,2 миллиона роликов заблокировали во время их загрузки.

Американка родила шесть детей за девять минут. В Техасе (США) произошел необычный случай. Тут женщина родила шесть детей — четырех мальчиков и двух девочек. Причем, как сообщает в «Фейсбуке» Женский госпиталь Техаса, на все это у нее ушло всего девять минут: роды длились с 4:50 до 4:59 утра.

Холифилд подсказал Усику, как себя вести с супертяжами. Легендарный боксер Эвандер Холифилд назвал условие, при котором абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик сможет добиться успеха в тяжелом дивизионе. По мнению легендарного боксера, главные козыри украинца — это работа на ногах и боксерский интеллект. «Усик — действительно хороший боец, — цитирует Холифилда „Сегодня“. — У него отличная школа, и он левша». При этом спортсмен обратил внимание на то, что «тяжеловесы сегодня очень крупные, поэтому, переход в новый дивизион может стать проблемой для него».

К Земле стремительно приближается небольшой астероид. К Земле приближается 30-метровый астероид, открытый специалистами накануне. Об этом сообщили в пресс-службе NASA. Как утверждается, небесный объект максимально сблизится с нашей планетой 22 марта, пролетев на расстоянии в 305 тыс. км. Траекторию его полета с различных точек и за различный период времени можно просмотреть на официальном сайте агентства.

Ученые заявили, что Джек Потрошитель таки был польским парикмахером. Исследователи из Ливерпульского университета Джона Мурса заявили, что доказали польское происхождение маньяка Джека Потрошителя, свирепствовавшего в Лондоне в 80-х годах позапрошлого века. Они предоставили свои аргументы. Ученые вновь заявили, что Джек Потрошитель — это польский парикмахер Аарон Коминский, переехавший в Великобританию.

Тэги: Киев, ДТП, корь, Министерство здравоохранения Украины, убийство, футбол, кража, Харьков, здоровье, мир, астероид, циклон, NASA, космос, Африка, бокс, видео, спорт, криминал, Александр Усик, Джек Потрошитель, Ромы, авто, курьезы, новости Украины

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