Усик: Гонения укрепят верующих, а «кто поджигает – тот сгорит»

Абсолютный чемпион мира по боксу в первом тяжелом весе Александр Усик считает, что непростой период в жизни Украинской Православной Церкви укрепит верующих. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом он сказал в эфире программы «Добро и зло» на телеканале «НАШ».

«Если это понадобится, то я буду ее (Церковь, - ред.) защищать. Это дом мой! Если Церковь тебе не мать, то Бог не отец. Если кто-то придет, и будет бранить монаха, который молится за меня, я возьму палку и буду гнать его из дома своего. Боженька этого не допустит. Все у нас будет, слава Богу. А эти гонения, наоборот, только укрепят веру людей и между собой объединят людей. Тот, кто поджигает – тот и сгорит. Александр Невский недаром говорил: «Кто с мечем к нам придет – от меча и сгинет»», - сказал Александр Усик.

Также боксер рассказал, о чем он беседует с Митрополитом Онуфрием.

«Когда я с ним первый раз встретился, я был удивлен познаниям боксеров – имена боксеров, при чем, не наших, а зарубежных, весовые категории и все остальное. Мы о духовных вещах разговаривали, о детках. Я не услышал от него ни единого слова в сторону или политики, или кого-то, или чего-то.

В последующие разы, когда мы встречались, последний раз – был пятый международный фестиваль «Дети Украины - будущее нации». Мы разговаривали, «может в «тяжи»» (тяжелый вес в боксе – ред.), а он на меня смотрит с улыбкой и говорит, «может не надо». Я ему сказал, что еще не принял решение, а сейчас я хочу пойти к нему за благословением, потому что следующий бой, наверное, будет в супер тяжелой весовой категории», - подчеркнул боксер.

Александр Усик считает, что самая большая победа в его жизни – это обретение Православия.

«Бог меня по Своему пути повел. Самая моя заветная мечта – это спастись, и чтоб спаслись близкие мои и родные».

«Когда я замолкаю, моя жена говорит «Мне кажется, когда наши дети станут совершеннолетними – ты в монастырь уйдешь». Я говорю, что на все воля Божия», - сказал чемпион.

Ранее «Фраза» сообщала, что будущий священник поблагодарил Бога за победу на чемпионате мира по гиревому спорту.