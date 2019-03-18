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Убийцами военнослужащего под Харьковом оказались подростки

Убийцами военнослужащего под Харьковом оказались подростки

В Харьковской области правоохранители задержали преступную группу из 4 человек, в том числе несовершеннолетних, подозреваемую в убийстве военнослужащего. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в Отделе коммуникации полиции Харьковской области.

В частности, как сообщается, тело мужчины с признаками насильственной смерти было обнаружено 16 марта в лесополосе, за 1 км от территории воинской части в городе Чугуеве. Умершим оказался 26-летний военнослужащий.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий работники Чугуевского отдела полиции разоблачили группу лиц, причастных к преступлению. Ими оказались 15, 16 и 18-летние местные парни и 22-летняя девушка.

По данным правоохранителей, поздно вечером 13 марта компания встретила на территории местного автовокзала мужчину, с которым последовала в подъезд 9-этажного дома распивать спиртные напитки. В процессе употребления алкоголя девушка заявила парням, что 26-летний военнослужащий якобы ее изнасиловал. Кроме того, она рассказала, что у военного есть банковская карта, на которой много денег, и предложила им за вознаграждение убить его.

В итоге парни предложили мужчине пойти с ними в лес, где жестоко расправились с ним, нанеся пострадавшему несколько ударов ножом по голове, конечностям и туловищу. После того, как он потерял сознание, подростки забрали его одежду и другие вещи, сожгли и покинули место преступления.

После этого они вернулись к заказчице, сообщили о выполнении заказа и в подтверждение своих слов показали соответствующее видео.

По данному факту правоохранители открыли уголовное производство по 4 статьям Уголовного кодекса Украины. Виновным грозит лишение свободы вплоть до пожизненного заключения.

Как сообщала «Фраза», 17 марта 2019 года в городе Чугуев Харьковской области был найден труп военнослужащего контрактной службы со множественными колото-резаными ранами.

Тэги: убийство, смерть, военнослужащий, Харьковская область, криминал, Национальная полиция Украины, новости Украины

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