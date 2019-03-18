В Одесской области повесился маленький мальчик

В Белгороде-Днестровском (Одесская область) повесился восьмилетний мальчик. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщает местная полиция.

Тело малыша нашли в квартире.

Его мать рассказала, что ее сын повесился, когда она вышла в магазин.

По словам женщины, раньше мальчик заявлял, что «не хочет жить».

Отмечается, что женщина растила ребенка без мужа, но семья не состояла на учете ни в правоохранительных органах, ни в службе по делам детей, а информация о конфликтах в полицию не поступала.

Как писала «Фраза», в Винницкой области повесился школьник.

Ранее на киевской окраине прямо в подъезде повесился мужчина.