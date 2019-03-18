В Киеве задержали мужчину, который разгуливал по улице с двумя окровавленными ножами

В ночь на понедельник, 18 марта, патрульные задержали на улице Симиренко в Киеве мужчину, прогуливающегося с двумя окровавленными ножами. Как выяснили журналисты «Фразы», в ходе общения с правоохранители он признался в совершении убийства.

Как сообщает «Информатор», по месту жительства задержанного полицейские обнаружили окровавленное тело без признаков жизни.

При этом, как утверждается, мужчина все это время пребывал в неадекватном состоянии. Мотивы его поступка пока остаются неясными.

Как сообщала «Фраза», в ночь с 22 на 23 июля 2018 года в Деснянском районе Киева полиция задержала поляка, разгуливавшего по улице с окровавленным ножом. Выяснилось, что он зарезал одного человека, после чего пытался убить еще и женщину.