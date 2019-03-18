Страшная стихия практически стерла с лица земли один из крупнейших городов Мозамбика

Один из крупнейших городов Мозамбика оказался почти полностью разрушен мощным циклоном Идай. Как выяснили журналисты «Фразы», по данным Международной федерации обществ Красного креста и Красного полумесяца, от удара стихии сильно пострадали электрические линии и дороги.

Как сообщает AFP, ситуация во втором по величине городе страны под названием Бейра просто ужасающая. «Масштаб разрушений огромен. Примерно 90% территории полностью разрушены», — заявили в Красном кресте и полумесяце.

Ситуация за пределами города может оказаться еще хуже, так как накануне там прорвало дамбу и последняя дорога к городу оказалась отрезана.

Бейра является вторым по величине городом Мозамбика и административным центром провинции Софала. Расположен на берегу Индийского океана, в Мозамбикском проливе. Порт города является третьим по грузообороту в стране.

Как сообщала «Фраза», в Зимбабве, Мозамбике и Малави уже несколько дней бушует страшный циклон Идаи, жертвами которого стали 130 человек.