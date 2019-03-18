Журналист Андриюк о «Динамо»: За них очень стыдно

На матч «Динамо» — «Челси» пришли 65 тысяч болельщиков. Игрокам «Динамо» должно быть стыдно перед зрителями за 5 пропущенных мячей. Об этом в эфире «Студия Obozrevatel» заявил спортивный журналист Константин Андриюк.

«Понятно, что нынешнему» Динамо «, этой, можно сказать, молодой команде, не стыдно проиграть» Челси «. Но стыдно проиграть с таким счетом. И очень стыдно, что это видело такое количество болельщиков, которые даже несмотря на результат первого тайма — пришла на второй. Около 65 тыс. болельщиков пришли на трибуну, и это несмотря на 0:3, когда в принципе все было ясно. И я был на трибунах стадиона, некоторые писали, что значительная часть болельщиков ушла после первого тайма — неправда, это меня приятно поразило — после первого тайма 0:3 болельщики не пошли. Ушло 10%. И это на самом деле очень стыдно», - сказал он.

Андриюк также раскритиковал кадровую политику клуба.

«Давайте проанализируем кадровую политику киевского „Динамо“ — они через полгода, или 7 месяцев, наконец купили форварда Соля, который, к сожалению, поломался. А кто на замену? Оказалось, что нет Соля, нет Вербича — и все, получается нет команды. Хорошо, мы говорим что „Динамо“ имеет проблемы с нападением, но с защитой в „Динамо“ нельзя сказать, что они есть. Так откуда тогда взялись эти 5 пропущенных мячей?», — заявил он.

Несмотря на позорную игру «Динамо», президент клуба не уволит главного тренера ФК Александра Хацкевича, считает Андриюк.

«Мой прогноз, что не пойдет (Суркис на увольнение Хацкевича). Да, больно, но все понимают, что это „Челси“, все понимают, что ловить уже после первого матча было нечего. И есть подозрение, что в „Динамо“ есть такая-сякая надежда на УПЛ. И, очевидно, они надеются на чемпионство, а чемпионство — это прямой пропуск в Лигу Чемпионов. Но наряду с этим я не вижу, благодаря чему нынешнее „Динамо“ может выиграть чемпионство у „Шахтера“. Тем более что сейчас они в равных условиях — „Шахтер“ вылетел, „Динамо“ вылетело», — подчеркнул он.

Напомним, по данным журналиста Сергея Болотникова, «Динамо» не выплатило своим игрокам 750 тыс. евро премиальных за выступление в Лиге Европы.

Но, вместе с тем, ФК завез в Украину для своего президента Игоря Суркиса бронированные Maybach и Mercedes за 3500000 долларов.

Заметим, что официальная зарплата игроков ФК «Динамо» (Киев) декларируется на уровне всего 18-20 тыс. грн в месяц. Это позволяет ФК уклоняться от уплаты налогов в полном объеме, в том числе и военного сбора.

В общем ФК «Динамо», по данным Андрея Павловского, благодаря оффшорным схемам финансирования за 5 лет мог недоплатить в Пенсионный фонд Украины более 440 млн грн.