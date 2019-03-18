Монахиня, избитая во время штурма храма УПЦ в Барановке, подала заявление в полицию

Во время штурма храма УПЦ в Барановке приверженец новой церковной структуры избил ногами мать погибшего героя АТО. Как выяснили журналисты «Фразы», монахиня Димитрия (Пасевич) из Свято-Покровского монастыря УПЦ села Ольха подала в Новоград-Волынское отделение ГУНП в Житомирской области заявление о нанесении ей телесных повреждений во время рейдерской атаки на храм Рождества Пресвятой Богородицы в Барановке.

Заявление принял старший следователь Владимир Блиндюк, сообщает информационно-просветительский отдел УПЦ.

Духовник монастыря схиархимандрит Амфилохий (Волощенко) сообщил, что в день штурма храма Рождества Пресвятой Богородицы монахиня Димитрия принимала участие в молитвенном стоянии в защиту храма УПЦ.

«В этом храме было страшное побоище. После молебна, на котором мы присутствовали, на этом молебне. После этого начали нас гнать, просто за шиворот вышвыривать из храма, вышвыривать за ворота вообще храма», – рассказала инокиня.

Ее сын, старший лейтенант Львовской десантной бригады Иван Пасевич, воин-герой, погиб в зоне АТО. Воина Пасевича, который носил позывной «Батя», посмертно удостоили Ордена Богдана Хмельницкого III степени. Саму монахиню Димитрию удостоили «Ордена матери бойца АТО», однако оскорблявших и избивавших ее сторонников новой украинской Церкви это не остановило.

Когда толпа активистов ПЦУ напала на схиархимандрита Амфилохия, а некоторые из сторонников новой церковной структуры стали вырывать у священнослужителя из рук посох и кусать его за пальцы, инокиня попыталась защитить своего духовника.

«Что ж вы делаете?! Вы схимника бьете», – попыталась монахиня Димитрия остановить бесчинства.

В ответ депутат от Радикальной партии Олега Ляшко Олег Ковальский, один из инициаторов штурма храма, ударил мать павшего героя АТО в плечо и грудь, затем – по лицу. После этого Ковальский повалил инокиню Димитрию на землю и бил ее ногами.

«Мой сын погиб в АТО. Меня называли ФСБ-шницей <…> Я родилась в Украине, об этом свидетельствует мой паспорт. Мой сын погиб, такие свидетельства не дают в ФСБ <…> Я, наконец, сама орденоносец. Награждена Орденом матери после сына, – прокомментировала случившееся при штурме храма монахиня Димитрия. – Я имею право хоть какое-то слово, в своей Украине молиться спокойно».

Очевидец происходившего Ярослав сообщил, что именно депутат от партии Олега Ляшко спровоцировал избиение.

«Отмашку давал Ковальский. Поднимая руку вверх и показывая, куда требуется сила. Там был у него костяк из 20-30 мужиков, которые реагировали на его команды», – рассказал Ярослав.

По его словам, один из тех, кто забрасывал священнослужителей яйцами и пилил болгаркой двери – Ярослав Залищук.

Как сообщалось, 10 марта сотни активистов ПЦУ атаковали храм УПЦ в селе Барановка.

Ранее «Фраза» сообщала, что священник УПЦ записал видеообращение в связи с очередным вызовом на допрос в СБУ.