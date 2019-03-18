С начала года корью в Украине заболели более тридцати тысяч человек

С начала этого года корью в Украине заболели 30 794 человека. Как выяснили журналисты «Фразы», такие данные приводит Министерство здравоохранения.

По данным на 14 марта, жертвами кори в Украине стали двенадцать человек.

Сообщается, что среди заболевших 13 825 человек это взрослые, а 16 969 – дети.

За последнюю подотчетную неделю корью в Украине заболели 2146 человек: 1044 взрослых и 1102 ребенка. Как отмечается, «16 марта от осложнений кори умерла девятилетняя девочка в Ровенской области».

Как писала «Фраза», в Украине больных корью больше, чем во всех странах Европы вместе взятых.

Ранее у Супрун заявили, что корь в Украине пошла на спад.