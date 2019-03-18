В Киеве злоумышленники проникли в храм УПЦ через алтарь, осквернили и обокрали его

В субботу, 16 марта, Оболонском районе столицы неизвестными было совершено ограбление храма в честь великомученика и победоносца Георгия в урочище Водогон. Как выяснили журналисты «Фразы», храм принадлежит Украинской Православной Церкви.

Как сообщает информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на сайт mitropolia.kiev.ua, злоумышленники проникли в церковь через окно в алтарной части.

«Не боясь Бога, вандалы сбросили Святые Дары с престола, повалили семисвечник. Все пожертвования усеянного ящика, а также серебряные кресты и цепочки воры взяли с собой», - рассказали в УПЦ.

На место преступления прибыл наряд полиции, который зафиксировал правонарушение.

Ранее «Фраза» сообщала, что священник УПЦ записал видеообращение в связи с очередным вызовом на допрос в СБУ.