Китаец купил на аукционе почтового голубя за 1,252 миллиона евро

Аукционный дом Pipa в Бельгии продал за баснословные деньги почтового голубя. Как выяснили журналисты «Фразы», за птицу по имени Армандо заплатили 1,252 миллиона евро.

Организаторы торгов говорят, что покупку совершил гражданин Китая.

Отмечается, что Армандо способен развивать скорость до 150 километров в час, а в среднем передвигается со скоростью 90 километров в час, и может пролететь за один день более одной тысячи километров.

Как писала «Фраза», в США за баснословные деньги продали уникальную «монету Вашингтона».

Ранее в Берлине были выставлены на аукцион картины Гитлера. .