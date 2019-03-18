На Львовщине произошло кровавое ДТП с грузовиком

В ночь на понедельник, 18 марта, в селе Песочная Львовской области произошло кровавое ДТП. Как выяснили журналисты «Фразы», тут столкнулись грузовик Renault Magnum и ВАЗ-2109.

По данным полиции, в аварии пострадали четыре человека.

Отмечается, что грузовиком управлял 48-летний житель Харьковской области, а легковым авто – двадцатилетний местный житель. Также в салоне находились пассажиры возрастом 18 и 21 год.

Всех пострадавших госпитализировали с места аварии.

Как писала «Фраза», на Львовщине бетонная стена рухнула прямо на людей.

Ранее на Львовщине легковушка разнесла «в хлам» блок-пост пограничников ‒ есть жертвы.