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На Харьковщине буквально искромсали ножом бойца ВСУ

На Харьковщине буквально искромсали ножом бойца ВСУ

В городе Чугуев Харьковской области найден труп военнослужащего контрактной службы. Как выяснили журналисты «Фразы», парня зверски убили еще в феврале месяце.

Как передает УНН, тело солдата 1992 г.р. обнаружили в лесополосе неподалеку от воинской части, в которой он нес службу.

Сообщается, что на теле покойного выявлены множественные колото-резаные раны. По предварительным данным, смерть военнослужащего наступила более месяца назад.

В настоящее время правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося. По факту гибели человека начато уголовное производство по ст. 115 УК Украины («умышленное убийство»).

Как писала «Фраза», в киевском ресторане пьяная компания зарезала контрактника ВСУ.

Ранее на Хмельнитчине офицер случайно застрелил контрактника.

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