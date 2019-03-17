Главные новости за 16-17 марта 2019 года

В Новой Зеландии прошел молниеносный суд над подозреваемым в массовом убийстве мусульман. В новозеландском городе Крайчестерч состоялось судебное заседание об избрании меры пресечения Брентону Тарранту, подозреваемому в расстреле прихожан местной мечети. Также выяснилось, что стрелок может быть причастен к еще одному нападению.

Как выяснилось, премьер Новой Зеландии заранее узнала об атаках на мечети. Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн заранее получила информацию о терактах в мечетях города Крайстчерч. Текст «манифеста» Брентона Тарранта оказался на столе главы правительства за 9 минут до начала атаки.

Украинцам пообещали «шок и трепет» на ближайшем выступлении студии Зеленского. Известный украинский журналист Дмитрий Гордон заинтриговал украинцев информацией о предстоящем концерте студии «95 квартал». Телезрителей ожидает настоящая «информационная бомба».

Нацкорпус при помощи «свиней» атаковал здание администрации Порошенко. В Киеве прошла акция протеста «#СвинарчуковПорошенка ‒ за решетку!», организованная общественным движением «Национальный корпус». После сбора на Майдане Независимости многочисленная толпа направилась в Правительственный квартал.

Появилось видео, как Москаль «спас» Порошенко от неудобного вопроса. Во время визита президента Украины Петра Порошенко на Закарпатье, в Ужгороде произошел инцидент с участием губернатора Геннадия Москаля. Областной глава бросился на «защиту» президента от неудобного вопроса.

В Полтаве Нацкорпус устроил потасовку с полицией. Копы в долгу не остались. Перед началом предвыборного митинга президента Петра Порошенко, на центральной площади Полтавы произошли беспорядки. «Воруженные» игрушечными свиньями члены «Национального корпуса» спровоцировали правоохранителей на решительные действия.

В Италии при странных обстоятельствах скончалась ключевой свидетель «грязных» делишек Берлускони. В Италии скончалась марроканка Иман Фадил, которую считали ключевой свидетельницей по резонансному делу экс-премьера Сильвио Берлускони. Причиной смерти девушки могло быть отравление «смесью радиоактивных веществ».

Появились новые подробности о жизни новозеландского стрелка Брентона Тарранта. Журналисты мировых СМИ продолжают сбор информации о личности и биографии Брентона Тарранта, подозреваемого в массовом убийстве прихожан мечетей новозеландского города Крайстчерч. На чудовищное преступление его могли подтолкнуть теракты, совершенные в Европе исламскими фундаменталистами.