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Появились новые подробности о жизни новозеландского стрелка Брентона Тарранта

Появились новые подробности о жизни новозеландского стрелка Брентона Тарранта

Журналисты мировых СМИ продолжают сбор информации о личности и биографии Брентона Тарранта, подозреваемого в массовом убийстве прихожан мечетей новозеландского города Крайстчерч. Как выяснили журналисты «Фразы», на чудовищное преступление его могли подтолкнуть теракты, совершенные в Европе исламскими фундаменталистами.

Как передает «МК» со ссылкой на Daily Mail, семью Тарранта нашли в его родном австралийском городке Графтон. Известно, что в школу стрелок закончил на «тройки» и не стал поступать в университет. Отец стрелка был профессиональным атлетом и умер в возрасте 49 лет от рака, когда будущему террористу едва перевалило за 20. Это событие, очевидно, сильно повлияло на него. Он внезапно бросил работу персонального тренера в спортклубе и на накопленные от инвестиций в биткойны деньги отправился путешествовать.

Сообщается, что будущий террорист путешествовал по всему миру около восьми лет, побывав как минимум в Турции, Пакистане, Болгарии, Румынии, Черногории и Сербии. Причем о мусульманском Пакистане отзывался с большим интересом.

«Невероятное место, наполненное самыми честными, добросердечными и гостеприимными людьми в мире», — поделился он своими впечатлениями о стране в Фейсбуке.

Тем не менее, в своем «манифесте», разосланным разным людям непосредственно перед совершением нападения, Таррант отметил, что на него произвели глубокое впечатление недавние теракты в Европе, совершенные исламистами, ‒ в частности, наезд на пешеходов в Стокгольме.

Прибыв в Новую Зеландию, Таррант без каких-либо проблем получил право на ношение любого оружия: от пистолетов, до полуавтоматических винтовок. Это заставило новозеландские власти заговорить о необходимости ужесточить оружейное законодательство.

Как писала «Фраза», появились подробности личной жизни стрелка из Новой Зеландии.

Ранее в сети появилось полное видео расстрела людей в Новой Зеландии, снятое самим убийцей (18+)

Тэги: теракт, общество, мир, терроризм, расстрел, мечеть, Австралия, Новая Зеландия, Крайстчерч, мусульмане, прихожане, массовое убийство, исламисты, Брентон Таррант

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