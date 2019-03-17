Драма на Днепропетровщине: «евробляхер» взорвал гранатой полицейских

В воскресенье, 17 марта, в Днепропетровской области произошел резонансный инцидент с участием водителя авто на иностранных номерах. Как выяснили журналисты «Фразы», ранее судимый «евробляхер» бросил в полицейских боевую гранату.

Как передает пресс-центр Нацполиции области, неподалеку от города Вольногорск патрульная группа в составе трех человек остановила автомобиль BMW. Во время проверки документов, водитель, уличив момент, метнул в правоохранителей гранату РГД-5 и бросился бежать.

Сообщается, что в результате взрыва один из полицейских получил ранения и был экстренно госпитализирован. Его напарникам, в свою очередь, удалось задержать злоумышленника, применив табельное оружие.

Отмечается, что уходя от погони, «евробляхер» намеревался применить и вторую гранату, однако ему это не удалось.

В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства случившегося. Злоумышленнику, которым оказался 32-летний ранее отбывавший наказание местный житель, грозит новое тюремное заключение.

Как писала «Фраза», в правительственном квартале Киева еще одного «евробляхера» сбила машина.

Ранее в сети появилось видео, как лидер «евробляхеров» сжег свой Range Rover.