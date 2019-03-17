Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

Драма на Днепропетровщине: «евробляхер» взорвал гранатой полицейских

Драма на Днепропетровщине: «евробляхер» взорвал гранатой полицейских

В воскресенье, 17 марта, в Днепропетровской области произошел резонансный инцидент с участием водителя авто на иностранных номерах. Как выяснили журналисты «Фразы», ранее судимый «евробляхер» бросил в полицейских боевую гранату.

Как передает пресс-центр Нацполиции области, неподалеку от города Вольногорск патрульная группа в составе трех человек остановила автомобиль BMW. Во время проверки документов, водитель, уличив момент, метнул в правоохранителей гранату РГД-5 и бросился бежать.

Сообщается, что в результате взрыва один из полицейских получил ранения и был экстренно госпитализирован. Его напарникам, в свою очередь, удалось задержать злоумышленника, применив табельное оружие.

Отмечается, что уходя от погони, «евробляхер» намеревался применить и вторую гранату, однако ему это не удалось.

В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства случившегося. Злоумышленнику, которым оказался 32-летний ранее отбывавший наказание местный житель, грозит новое тюремное заключение.

Как писала «Фраза», в правительственном квартале Киева еще одного «евробляхера» сбила машина.

Ранее в сети появилось видео, как лидер «евробляхеров» сжег свой Range Rover.

Тэги: полиция, общество, взрыв, граната, BMW, ранение, Днепропетровская область, регионы, криминал, полицейские, евробляха, евробляхи, новости Украины

Комментарии

Статьи

17.03.19 09:53

Фильм «Честный человек»: парижская любовная усталость

Автор: Анастасия Лях

Интервью

25.02.19 12:55

Фран Соль: Сообщения болельщиков повлияли на мой переезд в Киев

Автор: Андрей Шахов

Колонка автора
14.03.19 22:45

Как националисты гробят Украину

Автор: Игорь Куренков

Дайджест

Социологи зафиксировали значительное улучшение отношения украинцев к России и «русскому миру»
17.03.19 19:36

Социологи зафиксировали значительное улучшение отношения украинцев к России и «русскому миру»

Автор: По материалам КМИС и Страна

Выбор редакции
Список версий гибели группы Дятлова. Видео на канале «Фразы»
Список версий гибели группы Дятлова. Видео на канале «Фразы»
Список версий гибели группы Дятлова. Видео на канале «Фразы»
Список версий гибели группы Дятлова. Видео на канале «Фразы»
Каталог загадочных объектов, найденных на Марсе. Видео на канале «Фразы»
Каталог загадочных объектов, найденных на Марсе. Видео на канале «Фразы»
Порошенко и его свинья: смотрясь в сериал «Черное зеркало». Новое видео на канале «Фразы»
Порошенко и его свинья: смотрясь в сериал «Черное зеркало». Новое видео на канале «Фразы»
Что говорят о Зеленском известные люди? Видео на канале «Фразы»
Что говорят о Зеленском известные люди? Видео на канале «Фразы»
История украинского масонства на канале «Фразы»: Грушевский, Петлюра, Шевченко и другие
История украинского масонства на канале «Фразы»: Грушевский, Петлюра, Шевченко и другие
Тайные общества Украины. Премьера на канале «Фразы»
Тайные общества Украины. Премьера на канале «Фразы»
Украинцев загнали в культурное гетто. Видеообзор «Фразы»
Украинцев загнали в культурное гетто. Видеообзор «Фразы»
fraza.ua

Главная новость дня

Главные новости за 16-17 марта 2019 года

Главные новости за 16-17 марта 2019 года
17.03.19 19:03
560
Последние новости
17.03.19 19:03

Главные новости за 16-17 марта 2019 года
17.03.19 18:50

На Харьковщине буквально искромсали ножом бойца ВСУ
17.03.19 17:49

Появились новые подробности о жизни новозеландского стрелка Брентона Тарранта
17.03.19 16:35

Драма на Днепропетровщине: «евробляхер» взорвал гранатой полицейских
17.03.19 16:23

Список версий гибели группы Дятлова. Видео на канале «Фразы»
17.03.19 13:33

В Киеве «титушки» напали на противников Порошенко
17.03.19 12:29

В Польше украинец погиб прямо у стен королевского замка
Фото и Видео
Список версий гибели группы Дятлова. Видео на канале «Фразы»
Список версий гибели группы Дятлова. Видео на канале «Фразы»
Список версий гибели группы Дятлова. Видео на канале «Фразы»
Список версий гибели группы Дятлова. Видео на канале «Фразы»
В Киеве «титушки» напали на противников Порошенко
В Киеве «титушки» напали на противников Порошенко
В Польше украинец погиб прямо у стен королевского замка
В Польше украинец погиб прямо у стен королевского замка
В Полтаве Нацкорпус устроил потасовку с полицией. Копы в долгу не остались
В Полтаве Нацкорпус устроил потасовку с полицией. Копы в долгу не остались
Появилось видео, как Москаль «спас» Порошенко от неудобного вопроса
Появилось видео, как Москаль «спас» Порошенко от неудобного вопроса
Нацкорпус при помощи «свиней» атаковал здание администрации Порошенко
Нацкорпус при помощи «свиней» атаковал здание администрации Порошенко
Каталог загадочных объектов, найденных на Марсе. Видео на канале «Фразы»
Каталог загадочных объектов, найденных на Марсе. Видео на канале «Фразы»
Порошенко оговорился во время выступления на Закарпатье
Порошенко оговорился во время выступления на Закарпатье
Священник УПЦ записал видеообращение в связи с очередным вызовом на допрос в СБУ
Священник УПЦ записал видеообращение в связи с очередным вызовом на допрос в СБУ
Сильный ветер буквально сдул грузовик в Техасе
Сильный ветер буквально сдул грузовик в Техасе
fraza.ua
Новости блогосферы
16.03.19 10:49

Что общего между бойней в Новой Зеландии, нападением на мечеть в Хевроне и поклонником Израиля Брейвиком?
07.03.19 11:50

Режиссёр, сидящий в украинской тюрьме, просит о помощи
05.03.19 22:02

Порошенко - человек денег, Тимошенко - власти, Зеленский - славы. За кого голосовать?
23.02.19 21:10

В Ивано-Франковской области поставили памятник полицаю и участнику еврейских погромов

Опрос

Что ждет Украину в 2019 году?

посмотреть результаты
© 2019 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.