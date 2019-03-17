Как выяснилось, премьер Новой Зеландии заранее узнала об атаках на мечети

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн заранее получила информацию о терактах в мечетях города Крайстчерч. Как выяснили журналисты «Фразы», текст «манифеста» Брентона Тарранта оказался на столе главы правительства за 9 минут до начала атаки.

Как передает The Guardian, в сообщении не содержалось каких-либо деталей или указаний на конкретное место преступления. Премьер отметила, что буквально в течение двух минут информация была передана службам безопасности, поскольку содержание «манифеста» вызывало у нее серьезное беспокойство.

По словам Ардерн, кроме нее данный текст получили еще примерно 30 человек.

Как писала «Фраза», в Новой Зеландии увеличилось число жертв терактов в мечетях.

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