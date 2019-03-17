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Новая версия гибели группы Дятлова: провал бегства из СССР

Новая версия гибели группы Дятлова: провал бегства из СССР

В Интернете появилась новая версия гибели группы Дятлова. Как выяснили журналисты «Фразы», российское издание Газета предполагает, что турист из группы Дятлова, инженер Тибо-Бриньоль. планировал побег из СССР.

Как известно, в ночь на 2 февраля 1959 г. в горах погибла группа туристов, возглавляемая Игорем Дятловым. Один из участников экспедиции Николай Тибо-Бриньоль скончался от тяжелой травмы головы рядом с ручьем. Согласно результатам вскрытия, причиной смерти Николая Тибо-Бриньоля стал «закрытый многооскольчатый вдавленный перелом в области свода и основания черепа с обильным кровоизлиянием под мозговые оболочки и в вещество головного мозга». Травма Тибо-Бриньоля была самая страшная, пишет Газета.

Тибо-Бриньоль был сыном «врага народа» и не любил советскую власть. Тибо-Бриньоль принадлежал к старинному французскому роду. Отец его был горным инженером. В начале 1930-х гг. попал под сталинские репрессии, а в 1937-м его арестовали повторно.

Родственники Тибо-Бриньоля считают, он мог иметь тайный план по бегству за границу, который планировал реализовать в одном из походов.

По одной из версий Николай Тибо-Бриньоль распространял наркотики в группе. Другие исследователи предполагают, что всю группу убили из-за того, что Тибо-Бриньоль был французским поданным. По еще одной версии, поход был поводом уехать к границе и сбежать, но внедренный в группу агент мог помешать этому плану.

Ранее сообщалось, что на фотографиях группы Дятлова «засветился» весьма интересный субъект, который служил в СС у гитлеровцев.

Как писала «Фраза», в России решили реанимировать уголовное дело по гибели группы Дятлова.

Позднее российские следователи заявили, что Дятлов был сам виноват в гибели своей группы.

Тэги: общество, СССР, гибель, перевал Дятлова, загадка, группа Дятлова, версия

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