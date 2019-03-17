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В Италии при странных обстоятельствах скончалась ключевой свидетель «грязных» делишек Берлускони

В Италии при странных обстоятельствах скончалась ключевой свидетель «грязных» делишек Берлускони

В Италии скончалась марроканка Иман Фадил, которую считали ключевой свидетельницей по резонансному делу экс-премьера Сильвио Берлускони. Как выяснили журналисты «Фразы», причиной смерти девушки могло быть отравление «смесью радиоактивных веществ».

Как передает «МК» со ссылкой на итальянские СМИ, Фадил обратилась к врачам за помощью еще в конце февраля, после чего была переведена в реанимацию, где и скончалась 1 марта.

Сообщается, что врачи отмечали у пациентки симптомы, характерные для отравления радиоактивными металлами, в частности ‒ изотопом кобальта. Сама она, как утверждается, успела сообщить родным и адвокату, что действительно была отравлена.

Как известно, в 2014 году суд Милана полностью оправдал Берлускони по так называемому «делу бунга-бунга» ‒ организации секс-вечеринок с несовершеннолетними проститутками. Однако в 2015 году прокуратура начала расследование фактов подкупа свидетелей по делу. По версии следствия, Берлускони платил ключевым свидетелям за молчание.

Одним из таких свидетелей и была Иман Фадил, которая должна была выступить в суде и подтвердить, что Берлускони выплачивал деньги женщинам, работавшим на тех вечеринках.

Как писала «Фраза», известный масон и друг Путина Берлускони объявил о возвращении в политику, несмотря на запрет.

Ранее сообщалось, что Femen переключились с Порошенко на Берлускони.

Тэги: суд, радиация, полиция, отравление, общество, уголовное дело, мир, смерть, Италия, скандал, Сильвио Берлускони, политика, Марокко, проститутки, подкуп

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